ما هو مرض خالد الزيلعي لاعب النصر السابق؟

يعيش الوسط الرياضي السعودي والعربي، حالة من الحزن بسبب المرض الذي يعاني منه خالد الزيلعي، لاعب النصر السابق، والحالة التي وصل إليها بعد التطورات الأخيرة.

وكان عبد الرحمن الزيلعي، قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، خضوع شقيقه خالد إلى عملية جراحية وتمنى من الجميع الدعاء لشقيقه بالشفاء والتعافي من المرض الذي أصابه.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على مرض خالد الزيلعي، لاعب النصر السابق.

من هو خالد الزيلعي؟

خالد الزيلعي هو لاعب كرة قدم سعودي، لعب من قبل للعديد من الفرق على رأسها النصر، والتعاون، والفيصلي، والباطن وبدأ مسيرته من نادي أبها.

وكان الزيلعي أحد العناصر التي ساهمت في فوز العالمي بلقبي الدوري السعودي للمحترفين في عامي 2014، 2015، كما حصل على لقب كأس ولي العهد في 2014.

وعلى الصعيد الدولي، مثل الزيلعي منتخب الأخضر السعودي في ثمان مباريات، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد كان في شباك منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب لعام 2012.

وفي يونيو 2020، بعد نهاية رحلة الزيلعي صاحب الـ 34 عامًا مع نادي العين، أعلن اللاعب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات.

ما هو مرض خالد الزيلعي؟

مرض خالد الزيلعي هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.

هل يعاني خالد الزيلعي من مرض مؤمن زكريا؟

يعاني خالد الزيلعي، اللاعب السعودي السابق، من نفس مرض مؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، والذي أجبره على الابتعاد عن كرة القدم من 2019.

ويخضع اللاعب المصري السابق، للعديد من جلسات العلاج وكانت التقارير الصحفية، قد اكدت في وقت سابق أنه بدأ في التماثل للشفاء، وأن حالته بدأت في التحسن بشكل تدريجي.

من هم أشهر اللاعبين المصابين بمرض التصلب الضموري؟

الأبحاث الطبية قد أشارت إلى أن لاعبي الرياضات المختلفة، نسبة إصابتهم بهذا المرض، أكثر من غيرهم من الأشخاص العاديين بسبب تلقي ضربات مؤلمة على الرأس بشكل متكرر، وممارسة الرياضة البدنية المكثفة.

وأشهر ممن تعرضوا للإصابة بهذا المرض، مع خالد الزيلعي، مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق، وكذلك كارلوس أونزوي المدرب المساعد الأسبق لنادي برشلونة.