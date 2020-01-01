ما هو سعر كريستيانو رونالدو في فيفا 20؟

بالطبع يمكن شراء رونالدو من يوفنتوس في فيفا 20، ولكن ما مدى سهولة الحصول على توقيعه؟ وما هو سعر كريستيانو رونالدو في FIFA 20؟ هذا ما سنتعرف عليه

يظل كريستيانو رونالدو أحد اللاعبين الأعلى تقييمًا في FIFA 20. بعد تواجده على الغلاف العام الماضي، فقدت EA Sports حقوقها مع يوفنتوس، بينما شهد رونالدو أيضًا انخفاضه في تصنيف اللعبة من 94 إلى 93 مع تفوق ليونيل ميسي عليه ليكون أفضل لاعب في اللعبة.

في فيفا 20، يُعرف يوفنتوس باسم Piemonte Calcio ولديه ملعب مختلف وشارة مختلفة بالإضافة إلى ملابس مختلفة.

المزيد من الفرق

ومع ذلك، لا يزال جميع لاعبيهم كما هم على حالهم وحتى لديهم نفس الوجوه والسمات الصحيحة. هذا يعني أنه يمكنك شراء رونالدو في الكارير مود، طالما أن لديك ميزانية النقل المطلوبة وسمعة الفريق من أربعة ونصف أو خمسة نجوم.

الفرق التي يمكنها تحمل سعر كريستيانو رونالدو مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في حين أن آرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام يمكنهم أيضًا شرائه إذا قاموا ببيع بعض اللاعبين أو تضمين اسم كبير في صفقة تبادلية.

.يمتلك كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد الموارد المالية للشراء، في حين يمكن لبوروسيا دورتموند وإنتر تقديم عرض تجاري.

ما هو سعر كريستيانو رونالدو في فيفا 20؟

يمكن شراء كريستيانو رونالدو بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني في FIFA 20 تبلغ قيمته 52.7 مليون جنيه إسترليني فقط (أو 58.5 مليون يورو إذا كنت تلعب باستخدام عملة اليورو أو 66.1 مليون دولار أمريكي).

كما يرغب بيمونتي كالتشيو في بيعه كجزء من صفقة تبادل لاعبين فى مقابل مهاجم بديل أو جناح أو ظهير كامل.

سيطلبون أكثر من 90 مليون جنيه استرليني لبيعه، ولكن يمكن التفاوض على ذلك بين 85 مليون جنيه استرليني و 90 مليون جنيه استرليني خلال المفاوضات.

لدى رونالدو أجر أسبوعي قدره 360 ألف جنيه إسترليني، ولكنه على استعداد لقبول أقل من هذا وقد يستغرق أقل من 300 ألف جنيه إسترليني إذا تم تضمين مكافأة التوقيع.

متى ينتهي عقد كريستيانو رونالدو في FIFA 20؟

عقد رونالدو ساري حتى نهاية موسم 2021-22 في فيفا 20، مما يعني أنه يمكن توقيعه على نقل مجاني بمجرد انتهاء صلاحيته.

ومع ذلك، سيكون عمره 37 عامًا في ذلك الوقت، لذا من الممكن أن يفكر في الاعتزال في تلك المرحلة.

بعد ثلاثة مواسم، ستنخفض إحصائياته أيضًا إلى حد ما، مما يعني أنه ليس سريعًا أو حتى غزيرًا في اللعبة كما كان في السابق.

ما هو تقييم رونالدو في فيفا 20؟

حصل رونالدو على تصنيف حالى قدرة يبلغ 93 في FIFA 20 وهذا أيضًا هو أقصى تقدير محتمل له في اللعبة حيث يبلغ من العمر 34 عامًا في بداية ال career mode.

هذا أقل من تصنيفه 94 في فيفا 19 عندما كان نجم الغلاف. وهو أيضًا أقل تصنيف له منذ فيفا 15 عندما حصل على تصنيف 92 بشكل عام.

في فيفا 13، حصل رونالدو على تقييم وصل لـ 95 وهو أعلى تقييم حصل عليه في أي نسخة من اللعبة.