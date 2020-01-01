ما هو سر اجتماع رئيسي النصر السعودي وريال مدريد الإسباني؟

رئيس النادي صفوان السويكت رفقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني

تداولت جماهير نادي النصر السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور رئيس النادي صفوان السويكت رفقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني.

وظهر السويكت رفقة عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالعالمي وهما مجتمعان مع رئيس ريال مدريد في مدينة مدريد الإسبانية.

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وأثارت هذه الصور تساؤل وحيرة مشجعي نادي النصر حول أسباب الاجتماع وما الهدف منه، حيث أكدت تقارير وجود اجتماع بين الثنائي.

تقارير صحفية كشفت أن سبب الاجتماع يأتي لرغبة السويكت في طرح بعض الأفكار الاستثمارية الرياضية مع النادي الملكي، والذي قد يكون أبرزها أكاديميات رياضية وابتعاث بعض شباب النصر لنادي ريال مدريد وقضاء فترات معايشة .

ولم يتضح حتى الآن بشكل رسمي تفاصيل الاجتماع الذي تم عقده بين الثنائي، ومن المنتظر أن يُعلن السويكت عن هذه التفاصيل خلال الفترة المُقبلة.

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يُذكر أن النصر وريال مدريد سبق وأن التقيا في افتتاح كأس العالم للأندية في البرازيل عام 2001، إضافة إلى مشاركة الفريق الإسباني في اعتزال ماجد عبدالله مهاجم الأصفر والمنتخب السعودي سابقاً عام 2008.