ما هو سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس"؟

تعرف على كل ما يخص سباق جول برعاية كاسترول "جي تي إكس"، وما هي مؤشرات قوة التحمل؟

سلسلة جديدة نبدأها في النسخة العربية من موقع "Goal"، خاصة بدوري روشن السعودي، بعيدًا عن السلاسل التقليدية، التي تخرج إحصائيات حول الأكثر إحرازًا للأهداف، والأكثر صناعة للفرص وخلقها، والأكثر تسديدًا على المرمى وما شابه من إحصائيات.

وقد تشارك Goal مع كاسترول "جي تي إكس" من أجل بناء هذا المؤشر لترتيب اللاعبين الأكثر قدرة على التحمل داخل الملعب، وهو مؤشر مُسلتهم من قدرة زيت كاسترول على حماية المحركات حتى آخر قطرة وبشكل متجدد مع كل استعمال. مؤشرنا هذا سيُمكننا من جرد لاعبين لا تُسلط عليهم الأضواء دائمًا، لكن دورهم محوري جدًا داخل كل فريق، فهم يمنحون الفريق التوازن والقدرة على الاستمرار حتى النهاية، وهنا نجد نقاط تشابه كثيرة مع زيت كاسترول "جي تي إكس".

ما هو سباق كاسترول لقوة التحمل؟

السباق يعتمد على كل جولة منفردة من جولات دوري روشن، بعد نهاية كل جولة سنعرض عليكم قائمة من عشرة لاعبين هم الأكثر تحملًا في الجولة المرصودة.

القائمة ستُعرض عليكم من اللاعب صاحب المركز العاشر إلى صاحب المركز الرابع، علينا أن نترك للجمهور مهمة ترتيب الثلاثة مراكز الأولى عن طريق التصويت.

وفي نهاية الموسم، سنعلن عن اللاعب الأقوى تحملًا والفائز في السباق.

ما هو مؤشر قوة التحمل؟

رصدنا خمس مهام أساسية للاعب، كي نتعرف من خلالها على قوة تحمله في الملاعب، سيتم رصدها وقفًا لإحصائيات "أوبتا"..

اعتراض تمريرات، اعتراض تسديدات، تشتيتات، استخلاص الكرة واستعادة الكرة.

كيف يتم حساب مؤشر قوة التحمل؟

مهمة كل لاعب كي يتفوق في "سباق كاسترول لقوة التحمل" هو حصد أكبر عدد من النقاط في كل مهمة من المهام الخمس المذكورة سابقًا.

مركز كل لاعب في السباق بعد نهاية كل جولة سيكون وفقًا للمجموع النهائي الذي سيحصده من إجمالي نقاطه في كل مهمة، إذ ستكون الدرجة النهائية لكل مهمة هي عشر، ليكون المجموع النهائي هو 50 درجة للمهام الخمس.

كيف يمكنك التصويت في سباق كاسترول لقوة التحمل؟

كما ذكرنا في السطور السابقة فإن تحديد ترتيب أصحاب المراكز الثلاث الأولى هي مهمتكم أنتم كجماهير، مهمتنا هي عرض الثلاثة أسماء أمامكم والاختيار لكم.

الحسابات الرسمية للنسخة العربية من "Goal"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستطلق استفتاءً مع نهاية كل جولة أمامكم، وستتاح لكم عملية التصويت لعدد ساعات معين، ومع نهايته، سنعلن عن الفائز.

كاسترول جي تي إكس "كن مُستعدًا للطريق"

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