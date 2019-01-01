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ما هو رقم قميص هازارد في ريال مدريد؟

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Getty Images
تعرف على رقم قميص هازارد الموسم المقبل مع ريال مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

ظهر إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، للجمهور ووسائل الإعلام مساء أمس، الخميس، مرتديًا قميصًا لا يحمل أي رقم.

هازارد انضم رسميًا لصفوف النادي الملكي مقابل 100 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ هازارد قد يرتدي القميص رقم 11 الخاص بجاريث بيل حال رحيل الويلزي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أنّ أحد فروع بيع قمصان النادي الملكي والموجود في مطار برشلونة بدأ بالفعل في وضع الرقم 7 على قميص هازارد رغم أنّ ماريانو هو من يمتلك هذا الرقم.

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وأشارت إلى أنّ اللاعب في الوقت الراهن سوف يرتدي القميص رقم 16 وهو الوحيد المتاح بجانب الرقم 13 إلا أنّ الأقرب الحصول على الرقم 7 من ماريانو دياز سواء بالتخلي عن اللاعب أو تبديل الرقم معه.

الجناح البلجيكي اعتدى على الرقم 10 في ليل الفرنسي وتشيلسي وكذلك مع المنتخب ولكنّه الآن ملكًا للوكا مودريتش.

وسخر هازارد من الأمر في المؤتمر الصحفي بقوله: "تحدثت لمودريتش عن طريق كوفاسيتش وطلبت منه التخلي عن الرقم لكنّه رفض الأمر".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد قد يضطر للتخلي عن 12 لاعب في سوق الانتقالات الصيفية لخفق قائمته من 37 لاعبًا إلى 25 فقط.

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