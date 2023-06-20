ما هو راتب نجولو كانتي في الاتحاد؟ وما العرض المقدم له؟

تحرك نادي الاتحاد بشكل قوي؛ للتعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
كانتي البالغ من العمر 32 عامًا، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي منذ عام 2016، وفي عقد انتهى بالفعل الصيف الجاري.
وطوال هذه السنوات، سجل النجم الكوري الجنوبي 13 هدفًا خلال 269 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية مع البلوز.
ما هو راتب نجولو كانتي مع الاتحاد؟
وفقًا للعديد من المصادر، فإن راتب نجولو كانتي المرتقب مع الاتحاد السعودي سيكون 100 مليون يورو سنويًا وهو راتب ضخم للغاية قياسًا لما كان يتقاضاه في أعلى عقوده طيلة مسيرته.
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من المتوقع أن يحصل كانتي كما سبق الذكر على 100 مليون يورو بشكل سنوي، ولكن ما هي مدة عقد النجم الفرنسي مع "العميد"؟.
ستكون مدة العقد المحتملة عامين، مع إمكانية تمديد العقد لعام ثالث يتقاضى فيه الفرنسي نفس الراتب السنوي المقدم له خلال أول عامين.
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