ما هو راتب ميسي مع باريس سان جيرمان؟ وما رقم القميص؟

بعد رحيل نجم برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021، تعرف على راتب ميسي مع باريس سان جيرمان وما هو رقم القميص الذي سيرتديه مع فريقه الجديد

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميًا تعاقده مع الأسطورة ليونيل ميسي قادمًا من برشلونة في سوق الانتقالتات الصيفية 2021، وذلك بعد سنوات قضاها البرغوث في الكامب نو.

مشروع مثير وفريق مليء بالنجوم في انتظاره في العاصمة الفرنسية، أحدهم صديقه نيمار الذي زامله في نادي برشلونة منذ سنوات.

والسؤال الذي يطرحه العديد من المعجبين هو من سيرتدي الرقم 10 بين اللاعبين، وما هو راتب ميسي مع باريس سان جيرمان؟

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ما هو رقم ميسي مع باريس سان جيرمان؟

لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن رقم ميسي مع باريس سان جيرمان حتى الآن، لكن المؤكد أنه لن يكون رقمه المفضل رقم 10.

انتشرت صور مسربة في الساعات الأخيرة لليونيل ميسي وهو يمسك بقميص باريس، وكان القميص الذي يمسكه يحمل الرقم 30.

قبل الإعلان الرسمي بساعات، نشر باريس سان جيرمان فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لبدء الإعلان عن توقيع ميسي.

في هذا الفيديو، ظهرت صورة لغرفة ملابس باريس سان جيرمان مع قميص نيمار رقم 10 وكيليان مبابي رقم 7، وفي المنتصف علم الأرجنتين يغطي ما يمكن تخمينه بقميص ميسي.

بهذا المعنى، سيكون التفسير أن ليونيل ميسي لن الرقم 10 المفضل له.

لماذا لم يحصل ميسي على رقم 10 في باريس سان جيرمان؟

قبل أن يصبح ليونيل ميسي نجمًا عالميًا ارتدى 30 و19 في نادي برشلونة، حتى رحل رونالدينيو عن الكامب نو وترك الرقم "10" للبرغوث الذي لم يدعه حتى رحيله في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة تشير إلى أن نيمار صاحب القميص رقم 10 في باريس عرض على ميسي التنازل عن رقمه، وهو ما رفضه الأرجنتيني.

ما هو راتب ميسي مع باريس سان جيرمان؟

لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن راتب ميسي مع باريس سان جيرمان، بل اكتفى بالإعلان عن أن عقده سيمتد لموسمين مع إمكانية إضافة عام آخر.

لكن بحسب الأخبار، فإن راتب ميسي مع باريس سيكون 35 مليون يورو في الموسم، وهو الراتب الأعلي في النادي الفرنسي.