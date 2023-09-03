ما هو راتب سيرخيو راموس في الاتحاد؟ وما هي العروض المقدمة له؟

تعرف على تفاصيل صفقة سيرخيو راموس إلى الاتحاد، راتبه، والعروض التي قدمت له..

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أصبح النجم الإسباني سيرخيو راموس على أعتاب الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط ملاحقة عدد من الأندية الأخرى به.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع سيرخيو راموس من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم دفاع الفريق، لتعويض غياب المصري أحمد حجازي الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

ما هو راتب سيرخيو راموس مع الاتحاد؟ وما تفاصيل العقد؟

كشفت الصحفي "نيكولا شيرا" عن أن اتفاق الاتحاد مع راموس على عقد لمدة موسمين حتى صيف 2025، وسيحصل على 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولكن في نفس الوقت أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الاتفاق بين الاتحاد وراموس كان على عقد مدته موسم واحد فقط، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

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وسينتقل راموس إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

ما هي الفرق التي نافست الاتحاد على ضم سيرخيو راموس؟

تلقى راموس العديد من العروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من إشبيلية الإسباني "ناديه القديم"، ولكن قيمة العرض لم يكن مقنعًا للمدافع الإسباني.

كما تلقى سيرخيو راموس عروضًا من تركيا، حيث رغب ناديا جلطة سراي وبشكتاش في ضم سيرخيو، ولكن المفاوضات لم تتم.

وشهدت الفترة الماضية أيضًا اهتمامًا من أندية سعودية، أبرزها النصر والأهلي، ولكن لم تتم أيضًا المفاوضات.

ما هو عمر سيرخيو راموس؟ وما هو مركزه في الملعب؟

يبلغ راموس من العمر 37 عامًا، وهو الأمر الذي يعني أن مسيرته داخل المستطيل الأخضر قاربت على النهاية.

ويلعب سيرخيو راموس في مركز قلب الدفاع، حيث سيكون البديل الأنسب لتعويض أحمد حجازي الذي يعاني من إصابة.

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