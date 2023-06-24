ما هو راتب خاليدو كوليبالي في الهلال؟ وما قيمة الصفقة؟

تعرف على تفاصيل صفقة خاليدو كوليبالي للهلال، راتبه، وقيمة انتقاله..

اقترب نادي الهلال من الإعلان عن إتمام التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، ليكون ثاني صفقاته في صيف 2023.

النادي السعودي نجح في حسم التعاقد مع كوليبالي، من أجل تدعيم دفاعه، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، الذي يسعى فيه لتعويض جمهوره بعد الخروج من الموسم الماضي ببطولة واحدة وهي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ما هو راتب خاليدو كوليبالي مع الهلال؟

بحسب ما تم نشره في التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، فإن كوليبالي وقع على عقد مدته 3 سنوات، حتى صيف 2026، مثل زميله نيفيش تمامًا.

وسيحصل كوليبالي على راتب سنوي قيمته 28 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد مع الزعيم.

ما قيمة صفقة انتقال خاليدو كوليبالي إلى الهلال؟

لم يتعاقد نادي الهلال مع كوليبالي في صفقة انتقال حر، حيث كان يرتبط بعقد مع ناديه تشيلسي، مما دفع الزعيم لتقديم عرض مالي لإقناع النادي الإنجليزي بترك المدافع السنغالي.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن صفقة انتقال كوليبالي إلى الهلال كلفت الأخير من 19 إلى 20 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل من 23 إلى 24 مليون يورو".

ما هو عمر خاليدو كوليبالي؟ وما هو مركزه في الملعب؟

خاليدو كوليبالي يبلغ من العمر 30 عامًا، مما يعني أنه سيكون صفقة رائعة ولكن ليس على المدى البعيد، حيث حينما ينتهي عقده سيكون وصل إلى 33 عامًا.

ويلعب الدولي السنغالي في مركز قلب الدفاع، حيث يتميز بالألعاب الهوائية، حيث يبلغ طوله 186 سنتيمتر، كما أنه قوي البنيان بشكل ملحوظ.