ما هو راتب أوتافيو في النصر؟ وما قيمة الصفقة؟

تعرف على تفاصيل العرض المقدم من النصر لضم أوتافيو، وراتب اللاعب مع العالمي....

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حسم نادي النصر، صفقة اللاعب البرازيلي أوتافيو، لاعب بورتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد سلسلة من المفاوضات.

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وتواصل النصر مع الفريق البرتغالي، على نظام دفع قيمة الصفقة، إذ كان يريد بورتو، الحصول على المبلغ دفعة واحدة، بينما أصر النصر على تقسيط المبلغ.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على راتب أوتافيو في النصر، وقيمة انتقاله إلى صفوف العالمي.

ما هو راتب أوتافيو في النصر؟

بحسب التقارير الصحفية، وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن النجم البرازيلي صاحب الـ 28 عامًا، وقع مع النصر على عقد مدته ثلاث سنوات، سيحصل خلالهم على 42 مليون يورو، بخلاف الامتيازات الأخرى.

ووفقًا للصحيفة السعودية، فإن أوتافيو سيحصل مع النصر في موسمه الأول على 13 مليون يورو، وفي العام الموسم الثاني سيحصل على 14 مليونًا، بينما سيكون راتبه 15 مليونًا في الموسم الثالث والأخير.

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ما هو عرض النصر المقدم إلى بورتو للتعاقد مع أوتافيو؟

الصحفي فابريزيو رومانو، كان قد كشف في وقت سابق أن النصر حسم صفقة أوتافيو من بورتو، مقابل 60 مليون يورو تقريبًا.

وحسبما أشارت التقارير الصحفية، فإن النصر اتفق مع الفريق البرتغالي، على أن يتم تسديد مبلغ الصفقة على ثلاث دفعات، وحصل بورتو بالفعل على أول دفعة.

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