تعرف على تصنيف منتخبات أوروبا قبل إجراء قرعة بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا في يونيو المقبل..

انتهت التصيفات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وتعرفنا بالفعل على 20 منتخبًا حجزت مقاعدها إلى جانب منتخب ألمانيا، البلد المضيف، في الطريق نحو البطولة التي تقام منتصف العام القادم.

النسخة 17 من بطولة أمم أوروبا، ستكون الثالثة على التوالي التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا، بعد نسختي 2016 و2020.

وبالطبع، فإن تصنيف المنتخبات سيكون عاملًا مؤثرًا على البطولة وتوزيع المجموعات، وفي التقرير التالي من "GOAL.com"، نتعرف على تصنيف منتخبات أوروبا قبل قرعة يورو 2024.

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ما هو موعد قرعة يورو 2024؟

من المقرر أن تقام قرعة يورو 2024 يوم السبت 2 ديسمبر 2023، في مدينة هامبورج الألمانية.

ومن المقرر أن تبدأ القرعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي كيفية إجراء قرعة يورو 2024؟

سيتم توزيع المنتخبات على أربع تصنيفات قبل إجراء القرعة، وفقًا لنتائجها في مرحلة التصفيات.

منتخب ألمانيا، المضيف، سيكون تلقائيًا في المقعد الأول للمجموعة الأولى، فيما ستكون المنتخبات المتأهلة عن طريق الملحق في التصنيف الرابع.

وبعد ذلك، سيتم إجراء القرعة بصورة طبيعية، وسحب المنتخبات من الأوعية المخصصة وفقًا للتصنيف من الأقل إلى الأعلى، للتعرف على كل المجموعات.

ما هو تصنيف منتخبات أوروبا قبل قرعة يورو 2024؟