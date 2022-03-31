ما هو تصنيف الفيفا لشهر مارس 2022 وترتيب المنتخبات العربية؟

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات عن شهر مارس 2022، والذي سيعتمد عليه عند إجراء قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، مساء الجمعة 1 أبريل 2022، حيث يقام حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم 2022.

وشهد تصنيف "فيفا" عن شهر مارس 2022 العديد من التغييرات، والتي يأتي على رأسها تغيير في الصدارة بعد سيطرة منتخب بلجيكا عليها لفترة طويلة للغاية.

وشهد شهر مارس إثارة في الأجندة الدولية للمنتخبات، خاصة مع حسم العديد من المقاعد المؤهلة إلى كأس العالم، ولا يتبقى سوى التعرف على المنتخبات المتأهلة عن الملحق العالمي، الذي يقام في يونيو المقبل.

وعاد منتخب المكسيك، إلى العشرة منتخبات الأولى في التصنيف بعد وصوله إلى كأس العالم بشكل رسمي في التوقف الدولي الأخير، بينما تراجع المنتخب الدنماركي والمنتخب الألماني، وخرجوا من العشرة الأوائل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تصنيف الفيفا لشهر مارس 2022.

ما هو تصنيف الفيفا لشهر مارس 2022؟

المركز المنتخب النقاط 1 البرازيل 1832.96 2 بلجيكا 1827 3 فرنسا 1786.85 4 الأرجنتين 1765.13 5 إنجلترا 1761.71 6 إيطاليا 1723.31 7 إسبانيا 1709.19 8 البرتغال 1674.78 9 المكسيك 1658.82 10 هولندا 1658.66

ما تصنيف الفيفا لشهر مارس 2022 عن قارة إفريقيا؟ وترتيب المغرب؟

يواصل منتخب السنغال صدارة تصنيف المنتخبات الإفريقية عن شهر مارس 2022، بعد تأهله إلى مونديال قطر على حساب مصر، كما يحتل المركز العشرين على مستوى العالم، ويأتي خلفه منتخب المغرب في التصنيف 24 عالميًا، ليكونا في التصنيف الثالث في قرعة كأس العالم.

ويأتي منتخب نيجيريا في المركز الثالث على مستوى قارة إفريقيا، والثلاثين عالميًا، بينما احتل المنتخب المصري المركز الرابع إفريقيًا و32 عالميًا.

المركز القاري المركز العالمي المنتخب النقاط 1 20 السنغال 1584.16 2 24 المغرب 1551.88 3 30 نيجيريا 1504.01 4 32 مصر 1500.67 5 35 تونس 1499.8 6 37 الكاميرون 1480.48 7 44 الجزائر 1461.26 8 52 مالي 1436.62 9 53 ساحل العاج 1435.28 10 56 بوركينا فاسو 1409.61

ما تصنيف الفيفا لشهر مارس 2022 عن قارة آسيا؟ وترتيب السعودية؟

كما احتفظ منتخب إيران، بصدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية، ويحتل المركز 21 عالميًا، فيما جاء منتخب السعودية في المركز الخامس على مستوى القارة الآسيوية وتقدم إلى المركز 49 عالميًا، وفي المركز السادس للقارة الآسيوية منتخب قطر.

المركز القاري المركز العالمي المنتخب النقاط 1 21 إيران 1564.49 2 23 اليابان 1553.44 3 29 كوريا الجنوبية 1519.54 4 42 أستراليا 1462.29 5 49 السعودية 1444.69 6 51 قطر 1441.41 7 68 الإمارات 1355.99 8 72 العراق 1338.91 9 75 عمان 1324.16 10 77 الصين 1304.02

ما تصنيف الفيفا لشهر مارس 2022 عن قارة أوروبا؟

منتخب بلجيكا يأتي في المركز الأولى على مستوى قارة أوروبا والعالم، وبعده المنتخب الفرنسي في المركز الثاني أوروبيًا والثالث عالميًا، ثم إنجلترا وإيطاليا.

المركز القاري المركز العالمي المنتخب النقاط 1 2 بلجيكا 1827 2 3 فرنسا 1789.85 3 5 إنجلترا 1761.71 4 6 إيطاليا 1723.31 5 7 إسبانيا 1709.19 6 8 البرتغال 1674.78 7 10 هولندا 1658.66 8 11 الدنمارك 1653.6 9 12 ألمانيا 1650.53 10 14 سويسرا 1635.32

ما هو تأثير تصنيف مارس على قرعة كأس العالم 2022؟

سوف يتم سحب قرعة كأس العالم 2022 على 8 مجموعات، على أن يتضمن التصنيف الأول منتخب قطر، البلد المضيف (المجموعة الأولى) إلى جانب أول سبعة منتخبات في تصنيف "فيفا" عن شهر مارس 2022.

وضمن منتخب البرتغال صاحب المركز الثامن في تصنيف "فيفا" عن شهر مارس التواجد في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم، وذلك بعد فشل إيطاليا في بلوغ المونديال.

أما المنتخبات المتأهلة التي تتواجد في المراكز بين 9-16 في تصنيف فيفا فسوف تتواجد في التصنيف الثاني، والمنتخبات من 17 إلى 24 في التصنيف الثالث.

في حين يضم التصنيف الرابع المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 إلى 28 إضافة إلى المنتخبين المتأهلين من المواجهتين القاريتين في الملحق بين آسيا - أمريكا الجنوبية/ الكونكاكاف - أوقيانوسيا. إضافة إلى المنتخب المتبقي من الملحق الأوروبي.