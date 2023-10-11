كل ما تريد معرفته عن قناة SSC التي تنقل تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية، ما هو ترددها؟

ينتظر عشاق كرة القدم فترة التوقف الدولي للاستمتاع بمواجهة كبار المنتخبات العالمية تخوض مواجهات حافلة على الصعيد الدولي.

وتمتلك منتخبات أمريكا الجنوبية وعلى رأسها البرازيل والأرجنتين شعبية كبيرة في المنطقة العربية وبالأخص في المملكة العربية السعودية.

ولكن مع انطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا الجنوبية لم يتم بث المباريات عبر المنطقة العربية، حتى تدخلت قنوات SSC واشترت التصفيات بداية من توقف أكتوبر.

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في التقرير الآتي، نتعرف على المباريات المنقولة على قنوات SSC وما هو ترددها؟

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية؟

اعتادت قنوات beIN بث تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية في السنوات الماضية، ولكن مع انطلاق النسخة الحالية لم يتم بثها عربيًا

لكن قنوات SSC أعلنت بث تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية من خلالها ولكن ذلك في المباريات التي تُقام في البرازيل والأرجنتين والإكوادور فقط.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية؟ ؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...

القمر عرب سات التردد 11747 / 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3



هل تتواجد قنوات SSC على جهاز GOBX فقط؟

جهاز GOBX هو أحد أجهزة شركة هيوماكس المتخصصة في أجهزة الإرسال والاستقبال، وهو جهاز يوفر لك مشاهدة عدد من القنوات بشكلٍ حصري مقابل اشتراك يتم تجديده كل 6 أشهر.

ستتواجد قنوات SSC على جهاز GOBX بشكلٍ حصري يمكن اعتباره بالجزئي، فمن خلاله يمكنك مشاهدة المجموعة بتقنية HD، أما إذا لم تمتلكه، فيمكنك مشاهدة القنوات بتقنية SD.

كيف تشاهد تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية عبر الإنترنت؟

لا يوجد إلا طريقة واحدة فقط لمشاهدة قنوات SSC عبر الإنترنت، وهي منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC شريك مجموعة الرياضة السعودية.

يمكنك مشاهدة القنوات على المنصة باشتراك بالمقابل الآتي: