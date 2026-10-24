ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات مشاهدة بين عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، وهو من أقوى الدوريات في العالم حيث يتنافس فيه أقوى فرق العالم وتتسم مبارياته دائمًا بالقوة والإثارة، ومؤخراً ازدادت شعبيته بين الجمهور العربي وأصبحوا يتابعون مبارياته بشكل أكبر.
من ضمن الأسباب التي أدت لذلك وجود اللاعب المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، مما لفت انتباه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة الدوري الإنجليزي بحماس أكثر من أى وقت مضى.
لفت الفرعون المصري الأنظار منذ العودة للبريمييرليج عبر الريدز بعد فترة فاشلة مع تشيلسي، وأصبح الهداف الأول لفريق يورجن كلوب، واقترب بشدة ليصبح الهداف التاريخي للفريق.
هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابع لكرة القدم بشكلٍ عام ومتابع الدوري الإنجليزي، ومن ضمن هذه الأسئلة من هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ هذا ما سنتعرف عليه
من الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟
بالتأكيد شهد الدوري الإنجليزي العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريمييرليج.
يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، كما تجاوز هاري كين رقم واين روني بالوصول إلى 213 هدفًا في المركز الثاني.
الترتيب
اللاعب
عدد الأهداف
1
آلان شيرر
260
=2
هاري كين
213
=2
واين روني
208
|4
|محمد صلاح
|193
|5
أندي كول
187
6
سيرخيو أجويرو
184
7
فرانك لامبارد
177
8
تييري هنري
175
9
روبي فاولر
163
10
جيرمان ديفو
162
11
مايكل أوين
150
12
ليس فيرديناند
149
13
تيدي شيرنجهام
146
|14
|جيمي فاردي
|145
15
روبين فان بيرسي
144
|=16
|سون هيونج مين
|127
=16
جيمي هاسلباينك
127
18
روبي كين
126
19
نيكولاس أنيلكا
125
|=20
|رحيم ستيرلينج
|123
=20
دوايت يورك
123
|22
|إرلينج هالاند
|122
|=23
روميلو لوكاكو
121
|=23
ستيفن جيرارد
121
|25
إيان رايت
113
|=26
ساديو ماني
111
|=26
ديون دبلن
111
|=26
إيميل هيسكي
111
|29
ريان جيجز
109
|30
بيتر كراوتش
108
|31
بول سكولز
107
|32
دارين بينت
106
|33
ديدييه دروجبا
104
|34
كريستيانو رونالدو
103
ما هو ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟
يحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي متجاوزًا روبي فاولر متصدر الترتيب، ويأتي الفرعون المصري في المركز الرابع في الترتيب العام للهدافين في البريمييرليج.
منذ وصول نجم المنتخب المصري للريدز سجل 191 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد سجل هدفين في فترته مع تشيلسي، ليصبح مجموع أهدافه في الدوري الإنجليزي هو 193 هدفًا.