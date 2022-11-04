ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟ وما ترتيب محمد صلاح؟

الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات مشاهدة بين عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة، وهو من أقوى الدوريات في العالم حيث يتنافس فيه أقوى فرق العالم وتتسم مبارياته دائمًا بالقوة والإثارة، ومؤخراً ازدادت شعبيته بين الجمهور العربي وأصبحوا يتابعون مبارياته بشكل أكبر.
من ضمن الأسباب التى أدت لذلك وجود اللاعب المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، مما لفت انتباه مشجعي كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة الدوري الإنجليزي بحماس أكثر من أى وقت مضى.
لفت الفرعون المصري الأنظار منذ العودة للبريميرليج عبر الريدز بعد فترة فاشلة مع تشيلسي، وأصبح الهداف الأول لفريق يورجن كلوب، واقترب وبشدة ليصبح الهداف التاريخي للفريق.
هناك العديد من الأسئلة التي يطرحها المتابع لكرة القدم بشكلٍ عام ومتابع الدوري الإنجليزي بشكلٍ خاص لتواجد محمد صلاح به، ومن ضمن هذه الأسئلة من هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ وهل صلاح قريب منه أم بعيد؟ هذا ما سنتعرف عليه.
كم مباراة يحتاجها محمد صلاح ليكون الهداف التاريخي لليفربول؟
من هم الهدافون التاريخيون للدوري الإنجليزي؟
بالتأكيد شهد الدوري الإنجليزي العديد من النجوم واللاعبين الذين تركوا بصمة في كرة القدم العالمية وحققوا الأرقام القياسية، وهناك قائمة كبيرة من الهدافين في تاريخ البريميرليج.
يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، وتشمل القائمة أيضاً أسماء مثل واين روني صاحب المركز الثاني بعدد 208 أهداف في 494 مباراة، وهاري كين في المركز الثالث برصيد 193 هدفًا
الترتيب
اللاعب
الأهداف
1
آلان شيرر
260
2
واين روني
208
3
هاري كين
193
4
أندي كول
187
5
سيرخيو أجويرو
184
6
فرانك لامبارد
177
7
تيري هنري
175
8
روبي فاولر
163
9
جيرمان ديفو
162
10
مايكل أوين
150
11
ليس فيرديناند
149
12
تيدي شيرنجهام
146
13
روبين فان بيرسي
144
14
جيمي فاردي
134
15
جيمي هاسلباينك
127
16
روبي كين
126
17
نيكولاس أنيلكا
125
18
محمد صلاح
124
19
دوايت يورك
123
=20
روميلو لوكاكو
121
=20
ستيفن جيرارد
121
22
إيان رايت
113
23
رحيم ستيرلينج
112
=24
ساديو ماني
111
=24
ديون دبلن
111
=24
إيميل هيسكي
111
27
ريان جيجز
109
28
بيتر كراوتش
108
29
بول سكولز
107
30
دارين بينت
106
31
ديدييه دروجبا
104
ما هو ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟
يحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي فريق ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي متجاوزًا مايكل أوين بينما يتصدر روبي فاولر الترتيب بواقع 128 هدفًا، ويأتي الفرعون المصري في المركز الـ 18 في الترتيب العام للهدافين في البريميرليج.
منذ وصول نجم المنتخب المصري للريدز سجل 122 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان قد سجل هدفين في فترته مع تشيلسي، ليصبح مجموع أهدافه في الدوري الإنجليزي هو 124 هدفًا.
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