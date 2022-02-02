ما هو تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في كافة المسابقات؟

بلال محمد
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تعرف على نتائج مباريات منتخب مصر أمام الكاميرون ولمن الغلبة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر، لمواجهة نظيره الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقامة على الأراضي الكاميرونية.

ودائمًا ما تتسم مباريات الفراعنة، مع الأسود بالقوة والإثارة في المنافسات الإفريقية المختلفة، سواء كانت رسمية أو ودية، والتي كان آخرها في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 والتي فازت بها الكاميرون.

مصر وصلت إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد التغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف، بينما عبرت الأسود على نصف نهائي البطولة بعد الفوز على جامبيا بهدفين دون رد.

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وفي التقرير التالي من موقع، جول سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات مصر والكاميرون في المنافسات المختلفة.

ما هو تاريخ مواجهات مصر والكاميرون؟

لعب المنتخب المصري، أمام نظيره الكاميروني في 27 مباراة مختلفة عبر التاريخ، نجح الفراعنة في الفوز بـ 15 مباراة، وحسم التعادل مواجهات الفريقين في 6 مباريات، وفازت الأسود في 6 مباريات.

بدأت مواجهات الفريقين في الثالث والعشرين من فبراير لعام 1983 وكانت مباراة ودية وحينها فازت أسود الكاميرون بهدفين دون رد، بينما حقق المنتخب المصري فوزه الأول على الكاميرون في مايو من العام ذاته وكان برباعية نظيفة وتعد تلك النتيجة هي أكبر فوز في مباريات الفريقين.

أما أكثر مباراة شهدت أهدافًا كانت في يناير 2008 بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، وفيها فاز المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفيما يلي سجل مواجهات مصر والكاميرون عبر التاريخ:

العام

المباراة

النتيجة

المناسبة

1983

الكاميرون - مصر

0-2

مباراة ودية

1983

الكاميرون - مصر

1-1

مباراة ودية

1983

مصر - الكاميرون

0-4

مباراة ودية

1984

مصر - الكاميرون

0-1

دور المجموعات كأس الأمم الإفريقية

1984

مصر - الكاميرون

1-2

مباراة ودية

1985

الكاميرون - مصر

0-1

مباراة ودية

1985

الكاميرون - مصر

0-0

مباراة ودية

1985

مصر - الكاميرون

1-2

مباراة ودية

1985

مصر - الكاميرون

1-2

مباراة ودية

1986

الكاميرون - مصر

0-0 (4-5)

نهائي كأس الأمم الإفريقية

1987

الكاميرون - مصر

1-1 (4-3)

نصف نهائي الألعاب الإفريقية

1988

الكاميرون - مصر

0-1

دور المجموعات كأس الأمم الإفريقية

1991

مصر - الكاميرون

1-1

مباراة ودية

1992

الكاميرون - مصر

1-0

مباراة ودية

1992

الكاميرون - مصر

1-0

مباراة ودية

1994

مصر - الكاميرون

0-0

مباراة ودية

1996

الكاميرون - مصر

1-2

دور المجموعات كأس الأمم الإفريقية

1997

مصر - الكاميرون

0-2

مباراة ودية

2002

الكاميرون - مصر

0-1

ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

2004

الكاميرون - مصر

0-0

دور المجموعات كأس الأمم الإفريقية

2004

مصر - الكاميرون

2-3

تصفيات كأس العالم 2006

2004

الكاميرون - مصر

1-1

تصفيات كأس العالم 2006

2008

مصر - الكاميرون

2-4

دور المجموعات كأس الأمم الإفريقية

2008

الكاميرون - مصر

1-0

نهائي كأس الأمم الإفريقية

2010

مصر - الكاميرون

1-3

ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

2012

مصر - الكاميرون

1-2

مباراة ودية

2017

مصر - الكاميرون

2-1

نهائي كأس الأمم الإفريقية