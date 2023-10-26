تعرف على تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

يعتبر ديبربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من أهم المباريات الكروية في إنجلترا على الإطلاق، كيف لا وهي بين فريقين ينافسان دائمًا على البطولات بضراوة في إنجلترا، وخصوصًا مع طفرة مانشستر سيتي في العقد الأخير.

مانشستر يونايتد صاحب التاريخ العريق واليد الطولى في إنجلترا يعد من فرسان الرهان دائمًا في البطولات المحلية والقارية مهما تراجع مستواه.

أما مانشستر سيتي فهو بلا شك أقوى ناد حاليًا في إنجلترا وخلال السنوات الأخيرة كان رقمًا صعبًا على مستوى أوروبا بقيادة الإسباني المحنك بيب جوارديولا.

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في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي؟

أول مباراة جمعت بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لم يكن اسما الفريقين كما هو في الوقت الراهن، بل كان مانشستر يونايتد يسمى بـ"نيوتن هيث" ومانشستر سيتي كان يسمى بـ"سينت ماركس".

اللقاء الأول بين الفريقين جمعهما عام 1881، وانتهى بفوز نيوتن هيث (مانشستر يونايتد) بنتيجة 3-0.

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

تواجه فريقا مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي في 168 مباراة سابقة، حيث فاز مانشستر يونايتد في 66 مباراة وفاز مانشستر سيتي في 50 مباراة وحسم التعادل 52 مباراة.

سجل مانشستر يونايتد خلال هذه المباريات في مانشستر سيتي 238 هدفًا، بينما سجل مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد 234 هدفًا.

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباريات ضد بعضهما البعض في 187 مناسبة، فاز مانشستر يونايتد في 77 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 57 مناسبة وتعادلا في 53 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.