ما هو تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والبطولات المختلفة؟

أحمد الغنام
Liverpool Everton 2022-23Getty
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تعرف على تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والبطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

تعد العداوة بين ليفربول وإيفرتون واحدة من أشد العداوات وأكثرها شهرة في كرة القدم الإنجليزية، ومن بين الأكثر صخبًا وقوة على الإطلاق، حيث يتشارك الفريقان السيطرة على المدينة الساحلية الإنجليزية، ليفربول.

العداوة بين ليفربول وإيفرتون ممتدة وضاربة في التاريخ، بالنظر إلى قصة إنشاء الناديين، والعداوة التي أدت إلى رحيل "التوفيز" عن ملعب "أنفيلد" وتشييد ملعب "جوديسون بارك".

وتحفل المواجهات بين الفريقين دائمًا بالتوتر، سواء على أرض الملعب أو في المدرجات، حيث أن ظهور البطاقات الملونة في "ديربي ميرسيسايد" أمر طبيعي للغاية، بالنظر إلى العداوة الهائلة بين الفريقين.

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في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والبطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين ليفربول وإيفرتون؟

يعود تاريخ أول مواجهة بين ليفربول وإيفرتون إلى تاريخ 13 أكتوبر 1894، في الموسم السابع بتاريخ الدوري الإنجليزي.

تلك المباراة شهدت فوز إيفرتون بثلاثية نظيفة، ليحقق "التوفيز" أول انتصار على "الريدز" في تاريخ "ديربي ميرسيسايد".

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

ينقسم الدوري الإنجليزي إلى حقبتين، الأولى منذ 1888 وحتى 2004، والثانية منذ 2004-2005 وحتى الآن.

في الحقبة الأولى، تواجه ليفربول وإيفرتون في 146 مباراة، حقق خلالها "الريدز" 54 انتصارًا، مقابل 48 فوزًا لصالح "التوفيز" وحسم التعادل 44 مواجهة.

أما في الحقبة الثانية، فقد تواجه الفريقان 62 مرة، وسط سيطرة واضحة من "الريدز" الذي حقق 27 فوزًا، مقابل 10 انتصارات لصالح إيفرتون، فيما حسم التعادل 25 مواجهة بين الفريقين.

البطولةعدد المبارياتفوز ليفربولفوز إيفرتونالتعادل
الدوري الإنجليزي146544448
الدوري الإنجليزي الممتاز62271025
الإجمالي208815473

ما هو تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في البطولات المختلفة؟

يتفوق ليفربول على إيفرتون في تاريخ مواجهات الفريقين، سواء في كأس إنجلترا، وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، فيما لم يتواجه الفريقان أبدًا في بطولات قارية.

البطولةعدد المبارياتفوز ليفربولفوز إيفرتونالتعادل
كأس إنجلترا251276
كأس الرابطة الإنجليزية4211
الدرع الخيرية3111
سوبر دوري كرة القدم2200
الإجمالي341798

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