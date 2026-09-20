ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والبطولات المختلفة؟

تعد المواجهة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد واحدة من المواجهات الأكثر تكرارًا في كرة القدم الإسبانية، ومن بين أكثرها صخبًا وقوة على الإطلاق، بالنظر إلى تشارك العملاقين السيطرة على العاصمة الإسبانية.

العداوة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ممتدة وضاربة في التاريخ، بالنظر إلى التناقض التاريخي في هوية الناديين، حيث كان دائمًا ينظر إلى ريال على أنه نادي الطبقة الغنية، بينما كان أتلتيكو هو فريق الطبقة العاملة.

وتحفل المواجهات بين الفريقين دائمًا بالتوتر، سواء على أرض الملعب أو في المدرجات، حيث أن ظهور البطاقات الملونة في "ديربي مدريد" أمر طبيعي للغاية، بالنظر إلى العدواة الهائلة بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والبطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟

أول لقاء بين الفريقين أقيم في عام 1923 ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، وانتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-0، أما أول مواجهة على الإطلاق في الدوري الإسباني فجاءت في موسم 1928-29، وانتهت تلك المباراة بفوز الملكي بنتيجة 2-1.

المنافسة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد جذبت انتباه محبي كرة القدم خارج إسبانيا لأول مرة في عام 1959، وتحديدًا في دوري أبطال أوروبا حين تواجه الفريقان في نصف النهائي، وتمكن النادي الملكي من الفوز بنتيجة 2-1.

ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

يتفوق ريال مدريد بصورة كاسحة على أتلتيكو مدريد عندما يتعلق الأمر بالمواجهات في بطولة الدوري الإسباني، منذ أول مباراة بينهما في موسم 1928-29.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين في "لا ليجا" أقيمت لحساب الجولة السابعة في منافسات موسم 2026-2027 وانتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدفين لهدف.

البطولة عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز أتلتيكو مدريد التعادل الدوري الإسباني 179 92 43 44

ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في البطولات المختلفة؟

يتفوق ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين، سواء في كأس ملك إسبانيا، أو دوري أبطال أوروبا.

لكن أتلتيكو مدريد يملك الأفضلية على حساب ريال مدريد في بطولات كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وبطولة كأس الدوري الإسباني التي ألغيت.