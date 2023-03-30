ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني والبطولات المختلفة؟

تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني والبطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة؟

تعد المواجهة بين برشلونة وإسبانيول واحدة من المواجهات الأكثر شراسة في كرة القدم الإسبانية، ومن بين أكثرها صخبًا وقوة على الإطلاق، بالنظر إلى تشارك العملاقين السيطرة على عاصمة إقليم كتالونيا.

السبب الرئيسي في العداوة بين برشلونة وإسبانيول، هو رغبة الأول في الانفصال عن السلطة المركزية في مدريد، ودعم الثاني للسلطة المركزية وعدم ممانعة وجودها، حيث ينظر شعب كتالونيا إلى إسبانيول على أنه نادٍ يخون قضية الانفصال عن إسبانيا.

وتحفل المواجهات بين الفريقين دائمًا بالتوتر، سواء على أرض الملعب أو في المدرجات، حيث أن ظهور البطاقات الملونة في "ديربي كتالونيا" أمر طبيعي للغاية، بالنظر إلى العدواة الهائلة بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني والبطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين برشلونة وإسبانيول؟

تعود أول مواجهة بين برشلونة وإسبانيول إلى موسم 1928-29 من الدوري الإسباني، وأقيمت تحديدًا ضمن الجولة الثامنة، وانتهت بفوز "البلوجرانا" بهدف دون رد.

أما المواجهة الأولى في كأس ملك إسبانيا، فجاءت في نهائي موسم 1956-57، وحينها تفوق برشلونة أيضًا بهدف نظيف.

ولم يتواجه الفريقان سوى في مباراتين فقط خارج إطار البطولات المحلية، وذلك في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 1965-66، وحقق برشلونة الفوز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها 1-0.

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

يتفوق برشلونة بشكل كامل على إسبانيول عندما يتعلق الأمر بالمواجهات في بطولة الدوري الإسباني، منذ أول مباراة بينهما في موسم 1928-29.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين في "لا ليجا" أقيمت لحساب الجولة 15 في منافسات موسم 2022-23، وانتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة.

أما آخر فوز حققه برشلونة فيعود إلى الجولة 14 من موسم 2021-22 بنتيجة 1-0، فيما حقق إسبانيول آخر فوز له على "البلوجرانا" في الجولة 24 من موسم 2008-09 بهدفين لهدف.

البطولة عدد المباريات فوز برشلونة فوز إسبانيول التعادل الدوري الإسباني 175 101 34 40

ما هو تاريخ مواجهات برشلونة وإسبانيول في البطولات المختلفة؟

يتفوق برشلونة على إسبانيول في تاريخ مواجهات الفريقين، سواء في كأس ملك إسبانيا، أو السوبر الإسباني.

البطولة عدد المباريات فوز برشلونة فوز إسبانيول التعادل الدوري الإسباني 175 101 34 40 كأس ملك إسبانيا 15 12 1 2 كأس السوبر الإسباني 2 2 0 0 الدوري الأوروبي 2 2 0 0 مباريات ودية 1 1 0 0 الإجمالي 195 117 35 42