ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة؟

ينتظر الكل المواجهات القوية التي تجمع بين الهلال والأهلي سواء في الدوري السعودي أو المسابقات المختلفة.

الفريقان العريقان لهما جماهيرية كبيرة في الأوساط الكروية السعودية، ويملكان جماهير تقدر بالملايين.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي وفي المنافسات الكروية المختلفة.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي؟

أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي كانت لحساب مسابقة الدوري السعودي وذلك في الحادي عشر من ديسمبر لعام 1974.

وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين العريقين لحساب مسابقة الدوري السعودي.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي؟

التقى فريقا الهلال والأهلي لحساب مسابقة الدوري السعودي بشكل عام في 103 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ47 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 32 مباراة.

عدد المباريات فوز الهلال فوز الأهلي التعادل 103 47 24 32





ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في البطولات المختلفة؟

تواجه الهلال والأهلي في مختلف البطولات في 147 مباراة جمعت بينهما بشكل عام، حيث تدين السيطرة للهلال بشكل واضح.

"الزعيم" فاز في 64 مباراة بينما فاز "الراقي" في 40 مباراة، واكتفى الفريقان بالتعادل في 32 مباراة.