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ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة؟

أحمد مجدي
Luciano Vietto Hilal Ahli SPL 29.10.2021Hilal Twitter
الهلالالأهليدوري روشن السعودي

تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

ينتظر الكل مواجهة قوية ستجمع بين الهلال والأهلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي 2023-2024.

الفريقان العريقان لهما جماهيرية كبيرة في الأوساط الكروية السعودية، ويملكان جماهير تقدر بالملايين.

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ويلتقي الفريقان في السابع والعشرين من أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي وسط ترقب الأنصار من شتى أنحاء العالم العربي.

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي وفي المنافسات الكروية المختلفة.

المباريات التالية

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي؟

أول مباراة جمعت بين الهلال والأهلي كانت لحساب مسابقة الدوري السعودي وذلك في الحادي عشر من ديسمبر لعام 1974.

وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين العريقين لحساب مسابقة الدوري السعودي.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في الدوري السعودي؟

التقى فريقا الهلال والأهلي لحساب مسابقة الدوري السعودي بشكل عام في 101 مباراة، فاز الهلال خلالها بـ46 مباراة بينما فاز الأهلي في 24 مباراة وحسم التعادل نتيجة 31 مباراة.

عدد المبارياتفوز الهلالفوز الأهليالتعادل
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ما هو تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في البطولات المختلفة؟

تواجه الهلال والأهلي في مختلف البطولات في 130 مباراة جمعت بينهما بشكل عام، حيث تدين السيطرة للهلال بشكل واضح.

"الزعيم" فاز في 72 مباراة بينما فاز "الراقي" في 39 مباراة، واكتفى الفريقان بالتعادل في 29 مباراة.

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عدد المبارياتفوز الهلالفوز الأهليالتعادل
130723929

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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