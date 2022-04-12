ما هو تاريخ مواجهات المغرب ضد إسبانيا قبل مباراة دور الـ 16 في كأس العالم 2022؟

تعرف على تاريخ مواجهات المغرب وإسبانيا قبل مواجهة المنتخبين في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

سيكون استاد المدينة التعليمية على موعد مع مواجهة نارية في كأس العالم 2022، وذلك حين يستضيف مباراة المغرب وإسبانيا، والتي تقام لحساب دور الستة عشر من مونديال قطر.

منتخب المغرب تأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، من الفوز على بلجيكا وكندا، والتعادل أمام بلجيكا.

أما منتخب إسبانيا، فقد تأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 باحتلال وصافة المجموعة الخامسة، برصيد أربع نقاط بالفوز على كوستاريكا والتعادل مع ألمانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب اليابان الذي خطف صدارة المجموعة.

مواجهة المغرب وإسبانيا تقام يوم الثلاثاء 6 ديسمبر على استاد المدينة التعليمية، الذي يعد واحدًا من بين أبرز الملاعب في مونديال قطر.

وقبل مواجهة المغرب ضد إسبانيا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، نستعرض معكم في "جول.كوم" تاريخ مواجهات المنتخب المغربي ضد المنتخب الإسباني.

ما هو تاريخ مباريات المغرب ضد إسبانيا؟

سبق وأن تواجه المنتخب المغربي أمام إسبانيا في ثلاث مباريات، جميعها مباريات رسمية.

مواجهات المغرب ضد إسبانيا بدأت في عام 1961، لحساب التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1962، حيث تواجه المنتخبان في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى مونديال تشيلي.

المباراة الأولى، أقيمت 12 نوفمبر 1961، وفيها حقق منتخب إسبانيا الفوز على منتخب المغرب بهدف دون رد.

أما مباراة الإياب، التي أقيمت في 23 نوفمبر 1961، فقد تمكن فيها منتخب إسبانيا من تكرار فوزه على المغرب، لكن بنتيجة 3-2، ليضمن "لا روخا" المشاركة في كأس العالم 1962.

المباراة الثالثة بين المغرب وإسبانيا جاءت لحساب دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

مباريات فوز إسبانيا تعادل فوز المغرب أهداف إسبانيا أهداف المغرب 3 2 1 0 6 4

ما هو موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة المغرب وإسبانيا في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء 6 ديسمبر على استاد المدينة التعليمية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت المغرب.