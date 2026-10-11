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Ali Maloul Mohamed Sherif Ahly Zamalek EPL 05.11.2021www.alahlyegypt.com
بلال محمد

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة؟

الدوري المصري الممتاز
الأهلي
الزمالك
كأس مصر
السوبر المصري
قراءات طويلة

تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة....

دائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويمتد صراع الكبيرين، منذ زمن طويل في البطولات المختلفة، ويسعى كل منهما على الهيمنة على الكرة المصرية، والفائز هو الجمهور الذي يحظى بمباريات ومستويات مميزة في كل مباراة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك؟

أول مباراة في التاريخ، جمعت بين قطبي الكرة المصرية، كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين، في الدوري المصري يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 133 مباراة سابقة، كانت آخرها فوز الأهلي على الزمالك 2-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري 2026-2027.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 53 انتصارًا مقابل 29 فوزًا للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 51 مناسبة.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة؟

البطولةالمبارياتفوز الأهليفوز الزمالكالتعادل
الدوري المصري133532951
كأس مصر3317115
السوبر المصري10820
كأس السلطان حسين6132
دوري القاهرة4221912
دوري أبطال إفريقيا9603
السوبر الإفريقي2020
إجمالي المباريات الرسمية2351065673
المباريات الودية231184
الإجمالي2581176477

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