تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة....

دائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويمتد صراع الكبيرين، منذ زمن طويل في البطولات المختلفة، ويسعى كل منهما على الهيمنة على الكرة المصرية، والفائز هو الجمهور الذي يحظى بمباريات ومستويات مميزة في كل مباراة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك؟

أول مباراة في التاريخ، جمعت بين قطبي الكرة المصرية، كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين، في الدوري المصري يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 124 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الثاني لموسم 2021-22، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 47 انتصارًا مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 50 مناسبة.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة؟