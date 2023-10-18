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ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي والبطولات المختلفة؟

أحمد الغنام
Al Nassr vs Al AhliGetty
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تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي والبطولات المختلفة..

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تعد مواجهة الأهلي والنصر واحدة من المواجهات الكلاسيكية في كرة القدم السعودية، بالنظر إلى تاريخ وعراقة الفريقين، والبطولات التي حققها كل منهما.

المواجهات الممتدة على ما يزيد عن خمس عقود خلقت منافسة حامية تزداد اشتعالًا بجماهير وفية لا تتوقف عن الدعم في المدرجات.

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الفريقان العريقان لهما جماهيرية كبيرة في الأوساط الكروية السعودية، ويملكان جماهير تقدر بالملايين.

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في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي وفي المنافسات الكروية المختلفة.

المباريات التالية

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الأهلي والنصر؟

أول مباراة جمعت بين الأهلي والنصر أقيمت في الرياض، وتحديدًا في نصف نهائي موسم 1968-1969 من الدوري السعودي.

الأهلي تمكن من الفوز على النصر في تلك المباراة بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى النهائي، الذي حقق فيه الفوز على الاتفاق بهدف نظيف، ليحقق "الراقي" أول لقب في تاريخه بالمسابقة.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي؟

تواجه الأهلي والنصر في 90 مباراة سابقة ضمن منافسات الدوري السعودي، ويتفوق "العالمي" بشكل بسيط للغاية على "الراقي"..

عدد المبارياتفوز الأهليفوز النصرالتعادل
90313326


ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في البطولات المختلفة؟

تواجه الهلال والأهلي في مختلف البطولات في 136 مباراة جمعت بينهما بشكل عام، حيث تدين السيطرة للأهلي بشكل طفيف.

"الراقي" فاز في 54 مباراة بينما فاز "العالمي" في 48 مباراة، وحسم التعادل 34 مواجهة بين الفريقين.

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عدد المبارياتفوز النصرفوز الأهليالتعادل
136485434

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