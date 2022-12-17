ما هو تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا عبر التاريخ؟

بلال محمد
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argentinafrance2_1(C)Getty Images
الأرجنتين vs فرنساالأرجنتينفرنساكأس العالم

تعرف على نتائج مباريات منتخب الأرجنتين أمام فرنسا عبر التاريخ في البطولات المختلفة...

يتجدد اللقاء من جديد بين اثنين من أكبر المنتخبات العالمية، وهما الأرجنتين وفرنسا، ولكن هذه المرة اللقاء سيكون له طعم مختلف إذ سيتنافس المنتخبان على الفوز بكأس العالم 2022.

يستقبل ملعب لوسيل في قطر، نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، بعدما قدم المنتخبان مستويات مميزة طيلة البطولة.

اتسمت مباريات الفريقين عبر التاريخ، بالقوة والإثارة، وبطبيعة الحال لن يختلف اللقاء المنتظر القادم بينهما عن المباريات الماضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا عبر التاريخ.

ما هو تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا عبر التاريخ؟

سبق وأن التقى منتخب الأرجنتين أمام فرنسا، في 12 مباراة سابقة، نجح التانجو في الفوز بست مباريات منها، بينما حسمت الديوك الفرنسية ثلاث مباريات لصالحها، وانتهت ثلاثة أخرى بالتعادل.

أول لقاء جمع بين الفريقين، كان في كأس العالم 1930، وحينها فاز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله لويس مانتي، بينما كان اللقاء الأخير في دور الـ 16 لمونديال روسيا 2018، وفازت فرنسا حينها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وعلى صعيد المباريات الرسمية، التقى المنتخبان في ثلاثة مباريات فقط، وكانت في كأس العالم، فازت الأرجنتين في اثنين منها، بينما فازت فرنسا بمباراة وحيدة.

العامالمباراةالنتيجةالحدث
1930الأرجنتين - فرنسا0-1كأس العالم
1965الأرجنتين - فرنسا0-0مباراة ودية
1971الأرجنتين - فرنسا4-3مباراة ودية
1971الأرجنتين - فرنسا0-2مباراة ودية
1972الأرجنتين - فرنسا0-0مباراة ودية
1974الأرجنتين - فرنسا0-1مباراة ودية
1977الأرجنتين - فرنسا0-0مباراة ودية
1978الأرجنتين - فرنسا1-2كأس العالم
1986الأرجنتين - فرنسا2-0مباراة ودية
2007الأرجنتين - فرنسا0-1مباراة ودية
2009الأرجنتين - فرنسا0-1مباراة ودية
2018الأرجنتين - فرنسا4-3كأس العالم

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 92496فرنسا، 2018
  • 67207ألمانيا، 2014
  • 124735إسبانيا، 2010
  • 45908إيطاليا، 2006
330346 الأصوات
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