تعرف على نتائج مباريات منتخب الأرجنتين أمام فرنسا عبر التاريخ في البطولات المختلفة...

يتجدد اللقاء من جديد بين اثنين من أكبر المنتخبات العالمية، وهما الأرجنتين وفرنسا، ولكن هذه المرة اللقاء سيكون له طعم مختلف إذ سيتنافس المنتخبان على الفوز بكأس العالم 2022.

يستقبل ملعب لوسيل في قطر، نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، بعدما قدم المنتخبان مستويات مميزة طيلة البطولة.

اتسمت مباريات الفريقين عبر التاريخ، بالقوة والإثارة، وبطبيعة الحال لن يختلف اللقاء المنتظر القادم بينهما عن المباريات الماضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا عبر التاريخ.

ما هو تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا عبر التاريخ؟

سبق وأن التقى منتخب الأرجنتين أمام فرنسا، في 12 مباراة سابقة، نجح التانجو في الفوز بست مباريات منها، بينما حسمت الديوك الفرنسية ثلاث مباريات لصالحها، وانتهت ثلاثة أخرى بالتعادل.

أول لقاء جمع بين الفريقين، كان في كأس العالم 1930، وحينها فاز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله لويس مانتي، بينما كان اللقاء الأخير في دور الـ 16 لمونديال روسيا 2018، وفازت فرنسا حينها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وعلى صعيد المباريات الرسمية، التقى المنتخبان في ثلاثة مباريات فقط، وكانت في كأس العالم، فازت الأرجنتين في اثنين منها، بينما فازت فرنسا بمباراة وحيدة.