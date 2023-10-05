ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي وكافة المسابقات؟

كل ما تريد معرفته عن تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، سواء في الدوري السعودي أو كافة المسابقات..

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مباراة الاتحاد والأهلي ليست مجرد مواجهة ديربي عادية بين فريقين من نفس المدينة، بل هي أقرب إلى مباراة كلاسيكو، بالنظر إلى الندية والمنافسة القوية والعداوة غير العادية بين كبيري مدينة جدة.

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ديربي جدة يعد حاليًا أقدم ديربي ليس فقط في السعودية بل في منطقة الخليج العربي ككل، بعدما بدأ التنافس بينهما عام 1938، وهي مواجهة من أقوى المواجهات وأكثرها مشاهدة في آسيا والعالم العربي.

وتحفل المواجهات بين الفريقين دائمًا بالتوتر، سواء على أرض الملعب أو في المدرجات، حيث أن ظهور البطاقات الملونة في "ديربي جدة" أمر طبيعي للغاية، بالنظر إلى العداوة الهائلة بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم في "GOAL.com" تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي والبطولات المختلفة ومن فاز على الآخر أكثر؟.

ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الاتحاد والأهلي؟

أقيمت أول مباراة بين الاتحاد والأهلي في عام 1938، على أحد الملاعب الترابية في مدينة جدة، وكانت مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي.

ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي؟

منذ نشأة الدوري السعودي في موسم 1976-1977، تواجه الاتحاد والأهلي في 94 مناسبة، يتفوق فيها "العميد" بصورة طفيفة، بعدما حقق 33 انتصارًا، مقابل 30 فوزًا لصالح "الراقي"، فيما حسم التعادل 31 مباراة بين الفريقين.

البطولة عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الأهلي التعادل الدوري السعودي 94 33 30 31

ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في دوري أبطال آسيا؟

تواجه الاتحاد والأهلي في مباراتين فقط، وتحديدًا في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2012.

الأهلي تمكن من التفوق على جاره اللدود، بعدما خسارة المباراة الأولى بهدف نظيف، لكنه رد بالفوز في مباراة الإياب بهدفين دون رد ليتأهل إلى النهائي.

البطولة عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الأهلي التعادل دوري أبطال آسيا 2 1 1 0

ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في كأس الملك؟

وصل عدد المواجهات بين الاتحاد والأهلي في كأس الملك إلى 32 مواجهة، يملك "الراقي" النصيب الأكبر من الفوز فيها حيث حقق 14 انتصارًا، مقابل 8 انتصارات للاتحاد، وحسم التعادل 10 مباريات.

البطولة عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الأهلي التعادل كأس الملك 32 8 14 10

ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في البطولة العربية للأندية الأبطال؟

تواجه الأهلي والاتحاد في مناسبتين بدور المجموعات من دوري أبطال العرب 2003-2004، وفاز "الراقي" في مباراة، بينما حسم التعادل المباراة الثانية.

البطولة عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الأهلي التعادل البطولة العربية 2 0 1 1

ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي في البطولات المختلفة؟

عدد المواجهات المسجلة رسميًا بين الاتحاد والأهلي يبلغ 182 مواجهة، مع تفوق طفيف لصالح "الراقي" بتحقيق 68 فوزًا مقابل 60 انتصارًا لصالح "العميد" فيما حسم التعادل نتيجة 54 مباراة.

المباراة عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الأهلي التعادل الأهلي - الاتحاد 182 60 68 54

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