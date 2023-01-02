ما هو تاريخ مشاركات عمان في بطولة كأس الخليج؟ وما عدد ألقابه؟

تعرف على عدد مشاركات منتخب عمان في بطولة كأس الخليج، وعدد مرات حصول "سامبا الخليج" على اللقب قبل انطلاق "خليجي 25".

يتأهب منتخب عمان إلى الظهور من جديد في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك حين يشارك في "خليجي 25" التي تقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

منتخب عمان يدخل منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي وهدفه الأساسي هو محاولة العودة إلى منصة التتويج مرة أخرى، خاصة وأن "سامبا الخليج" عاش أفضل أيامه في البطولة خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن بعيدًا عن الحاضر، فإن تاريخ مشاركات منتخب عمان في بطولة كأس الخليج جيد إلى حد كبير، خاصة مع تتويجه باللقب في أكثر من مناسبة.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على كل ما يخص تاريخ منتخب عمان في بطولة كأس الخليج العربي، بداية من عدد مشاركاته، وألقابه في البطولة، والكثير من الأمور الأخرى.

ما هو عدد مرات مشاركة منتخب عمان في بطولة كأس الخليج العربي؟

أقيمت بطولة كأس الخليج العربي 24 مرة قبل البطولة التي تستضيفها العراق، ومن المقرر أن تسجل النسخة المقبلة المشاركة رقم 23 لمنتخب عمان في البطولة.

منتخب عمان، وفي 22 مشاركة سابقة في بطولة كأس الخليج، تمكن من اعتلاء منصة التتويج، والتواجد بين الثلاثة الكبار في أربع مناسبات.

ما هي أول بطولة في كأس الخليج خاضها منتخب عمان؟

ظهور منتخب عمان للمرة الأولى في بطولة كأس الخليج جاء في النسخة الثالثة عام 1974، بعدما غاب أن المشاركة في أول نسختين من البطولة.

وحينها ودع منتخب عمان البطولة من دور المجموعات، بعدما خسر مباراتيه أمام الكويت وقطر، ولم يتأهل إلى نصف النهائي.

ما هو عدد ألقاب منتخب عمان في كأس الخليج العربي؟

حقق منتخب عمان لقب بطولة كأس الخليج في مناسبتين، لكن "سامبا الخليج" حتى عام 2009 ليحقق أول ألقاب في البطولة.

لكن على صعيد آخر، فقد تمكن "العنابي" من تحقيق المركز الثاني مناسبتين أيضًا، ولم يحقق المركز الثالث على الإطلاق.