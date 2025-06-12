كم عدد مشاركات الهلال في كأس العالم للأندية؟ وما أفضل إنجازاته؟

تعرف على سجل مشاركات الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، وماذا قدم في مونديال الأندية في تاريخه؟

حقق نادي الهلال إنجازًا كبيرًا بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية في 2022 رغم خسارة البطولة أمام ريال مدريد بخماسية مقابل هدف.

الهلال شارك في كأس العالم للأندية 3 مرات من قبل آخرها كان في 2022 حينما حلّ وصيفًا للبطولة خلف ريال مدريد.

واستطاع الهلال أن يحصد أول ميدالية له وأصبح أول فريق سعودي يصل إلى النهائي وثاني فريق عربي بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على تاريخ مشاركات الهلال في كأس العالم للأندية، وماذا قدم في البطولة من قبل؟

ما هو تاريخ الهلال في كأس العالم للأندية؟

رغم فوزه بدوري أبطال آسيا 4 مراتٍ من قبل، إلا أن الهلال شارك في كأس العالم للأندية في 3 مناسبات فقط من قبل، على أن تكون نسخة الولايات المتحدة الأمريكية 2025 الرابعة.

كانت المشاركة الأولى في مونديال الأندية 2019 الذي أقيم في قطر، وتواجد معه السد ومونتيري وليفربول وفلامنجو والترجي التونسي وهينجين سبورت.

كم عدد مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية؟

بدأ الهلال البطولة بمواجهة عربية خالصة ضد الترجي فاز بها بهدفٍ دون رد، فصعد لنصف النهائي الذي خسر فيه من فلامنجو بثلاثة أهدافٍ لهدف.

خاض الزعيم مباراة تحديد المركز الثالث ضد مونتيري المكسيكي، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، لكن الهلال خسر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

أما المشاركة الثانية، فكانت في 2021 وفاز الهلال على الجزيرة بسداسية ثم واجه تشيلسي في نصف النهائي ليخسر بهدف دون رد.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، انتصر الأهلي المصري على الزعيم برباعية نظيفة وحقق برونزية كأس العالم.

أما في نسخة 2022، فتجاوز الوداد المغربي بضربات الترجيح ثم انتصر على فلامنجو بثلاثية لهدفين قبل خسارة النهائي بخماسية مقابل ثلاثة ضد ريال مدريد.

كم عدد مشاركات الهلال في كأس العالم للأندية