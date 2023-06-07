ما هو إنتر ميامي فريق ليونيل ميسي الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن نادي إنتر ميامي الأمريكي، فريق ليونيل ميسي الجديد..

انتهى الجدل، وأصبح ليونيل ميسي لاعبًا جديدًا في نادي إنتر ميامي الأمريكي، ليبدأ الأرجنتيني فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية بعد نهاية الفترة التي قضاها في باريس سان جيرمان الفرنسي.

نادي إنتر ميامي أصبح بالفعل الآن حديث الجميع حول العالم، حيث نجح في خطف توقيع ميسي بعد صراع طويل مع الهلال السعودي، وبرشلونة الإسباني.

ومع ترقب انطلاق مسيرة ميسي في الولايات المتحدة، فقد تزايدت شهرة إنتر ميامي بالفعل في الساعات القليلة الماضية.

التقرير التالي من "جول.كوم" يقدم كل ما تريد معرفته عن نادي إنتر ميامي، فريق ليونيل ميسي الجديد.

متى تأسس إنتر ميامي؟

تأسس نادي إنتر ميامي في عام 2018، ويقع مقره في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية.

عملية تأسيس إنتر ميامي بدأت في نوفمبر 2012، عندما أعلن دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي في ذلك الوقت، اهتمام البطولة المتزايد بإنشاء نادٍ جديد في ميامي، بعد إلغاء نادي ميامي فيوجن بعد موسم 2001.

وتم الإعلان عن اسم النادي وشعاره وألوان قمصانه في الخامس من سبتمبر 2018.

من هم ملاك إنتر ميامي؟

يملك الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حصة ضخمة في نادي إنتر ميامي، بعدما حصل على خيار شراء فريق بسعر 25 مليون دولار عند انضمامه إلى لوس أنجلوس جالاكسي في 2007.

وتم تشكيل مجموعة ملكية إنتر ميامي لأول مرة في عام 2013 باسم "ميامي بيكهام يونايتد"، لكن ذلك الاسم تحول الآن إلى "ميامي فريدوم بارك".

قاد مجموعة الملكية الأصلية رجل الأعمال البوليفي مارسيلو كلور المقيم في ميامي، بينما تمت إضافة ماسايوشي سون والأخوين خورخي وخوسيه ماس إلى مجموعة الملكية في عام 2017.

في 17 سبتمبر 2021، أُعلن أن بيكهام والأخوين ماس قد اشتروا حصص كلور وسون في مجموعة الملكية.

الأخوان ماس هما رجلا أعمال من ولاية فلوريدا، ويملكان شركة "ماس تيك"، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لهندسة وإنشاءات البنية التحتية، الشركة توفر الهندسة والبناء والتركيب والصيانة والتحديث للطاقة والمرافق والبنية التحتية للاتصالات.

ما هو أفضل مركز حققه إنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

بدأ إنتر ميامي مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS" في موسم 2020، ويلعب مباريات حاليًا على ملعب "DRV PNK" في مدينة فورت لودرديل.

ويعد موسم 2022 هو أفضل مواسم إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، بعدما تأهل إلى مرحلة الإقصائيات، لكنه ودعها من الدور الأول.

إنتر ميامي أنهى الموسم المنتظم في المركز السادس، واحتل المركز 12 بشكل إجمالي عن المنطقتين الشرقية والغربية.