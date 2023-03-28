ما هو أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

تعرف على أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية خلال 2023

شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من خذلوا الجماهير في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.

وبداية من يناير 2023، تراجع الكثير من اللاعبين في القيمة السوقية، وبعضهم تم انتقال مسيرته إلى بلدان أخرى ومستويات مختلفة من كرة القدم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر انخفاض في القيمة السوقية للاعبين، في 2023.

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من صاحب أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في 2023؟

مهاجم إنتر ميلانو روميلو لوكاكو هو أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية في 2023، إذ تراجعت قيمته بمقدار 15 مليون يورو كاملة.

وبخلاف لوكاكو، يوجد في القائمة الكثير من اللاعبين المشهورين، وعلى رأسهم محمد صلاح، أنسو فاتي، وبول بوجبا.

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