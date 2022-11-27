ما هو أسرع هدف في تاريخ كأس العالم؟

ما هو موقف هدف ألفونسو ديفيس في مرمى كرواتيا بين أسرع الأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم؟

في بداية صاعقة، تقدم منتخب كندا على منتخب كرواتيا بهدف دون رد، جاء في الدقيقة الثانية من المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

ألفونسو ديفيس سجل هدف كندا الأول في تاريخ مشاركات البلد الأمريكي الشمالي في كأس العالم، ليهز شباك كرواتيا بطريقة سريعة للغاية.

ويلعب المنتخبان الكندي والكرواتي ضمن المجموعة السادسة في مونديال قطر، والتي تضم أيضًا منتخبي المغرب وبلجيكا.

لكن ما هو موقف هدف ديفيس من أسرع الأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم، والتي انطلقت في عام 1930.

ما هو أسرع هدف في تاريخ كأس العالم؟

هدف ألفونسو ديفيس جاء بعد مرور 67 ثانية فقط من مباراة كرواتيا وكندا في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وقد تعتقد أن ذلك يجعل هدف ديفيس من بين أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم، لكن الحقيقة هي أنه لا يقترب حتى من ذلك.

أسرع هدف في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم جاء عن طريق التركي هاكان شوكور، وذلك بعد مرور 11 ثانية فقط من مباراة تركيا وكوريا الجنوبية لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2002.

الترتيب اللاعب التوقيت المنافس البطولة 1 هاكان شوكور - تركيا 11 ثانية كوريا الجنوبية 2002 2 فاكلاف ماشيك - التشيك 16 ثانية المكسيك 1962 3 إرنست لينر - ألمانيا 24 ثانية المجر 1934 4 بريان روبسون - إنجلترا 27 ثانية فرنسا 1982 5 كلينت ديمبسي - الولايات المتحدة 30 ثانية غانا 2014 6 إيميل فينانت - فرنسا 35 ثانية بلجيكا 1938 7 آرنه نيبرج - السويد 35 ثانية المجر 1938 8 برنارد لاكومب - فرنسا 37 ثانية إيطاليا 1978 9 فلوريان ألبرت - المجر 50 ثانية بلغاريا 1962 10 أدالبيرت ديشو - رومانيا 50 ثانية بيرو 1930

ما هو أسرع هدف في كأس العالم 2022؟

أسرع هدف في كأس العالم 2022 هو هدف ديفيس في مرمى كرواتيا، بعد مرور 67 ثانية.

وتفوق هدف ديفيس على الهدف الذي سجله كودي جاكبو في مباراة هولندا والإكوادور في الجولة الثانية من دور المجموعات، والذي جاء في الدقيقة السادسة.