ما هو أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟
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شهدت الفترة الماضية، تراجعًا كبيرًا في القيمة السوقية، للعديد من اللاعبين، خاصة من خذلوا الجماهير في البطولات الدولية مع منتخبات بلادهم، وقبلهم مع فرقهم في المسابقات المحلية.
وبداية من يوليو 2021، تراجع الكثير من اللاعبين في القيمة السوقية، وكان أكثرهم من الدوري الأمريكي، وعلى رأسهم المهاجم المخضرم جونزالو هيجواين
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أكبر زيادة في القيمة السوقية للاعبين، في صيف 2021؟
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من صاحب أكبر تراجع في القيمة السوقية للاعبين في صيف 2021؟
جناح لوس أنجلوس الأمريكي، كارلوس فيلا من أكثر اللاعبين تراجعًا في القيمة السوقية في صيف 2021، إذ تراجعت قيمته من 15 مليون يورو إلى 8 مليون يورو.
وبخلاف فيلا، يتواجد في القائمة الكثير من اللاعبين المشهورين، وعلى رأسهم هيجواين، وبليز ماتويدي، وفيكتور وانياما.
|اللاعب
|الفريق
|القيمة السابقة
|القيمة الحالية
|لوكاس فيلا
|لوس أنجلوس
|15 مليون يورو
|8 مليون يورو
|جونزالو هيجواين
|إنتر ميامي
|10 مليون يورو
|5 مليون يورو
|رودولفو بيتزارو
|إنتر ميامي
|10 مليون يورو
|7 مليون يورو
|دييجو روسي
|لوس أنجلوس
|20 مليون يورو
|18 مليون يورو
|أليخاندرو بوزويلو
|تورنتو
|12 مليون يورو
|10 مليون يورو
|بليز ماتويدي
|إنتر ميامي
|5 مليون يورو
|3 مليون يورو
|دافيد كارمو
|سبورتينج براجا
|10 مليون يورو
|8.5 مليون يورو
|فيكتور وانياما
|مونتريال
|8 مليون يورو
|6.5 مليون يورو
|سانتياجو سوسا
|أتالانتا يونايتد
|7.5 مليون يورو
|6 مليون يورو
|نيكولاس لوديرو
|سياتل ساوندرز
|5 مليون يورو
|3.5 مليون يورو
|ألكساندر باتو
|أورلاندو
|3.5 مليون يورو
|2 مليون يورو
|جورج فيجال
|إنتر ميامي
|6 مليون يورو
|5 مليون يورو
|آدرين هونو
|مينيسوتا يونايتد
|6 مليون يورو
|5 مليون يورو
|جوليان كارنزا
|إنتر ميامي
|5 مليون يورو
|4 مليون يورو
|رامون أبيلا
|مينيسوتا يونايتد
|4 مليون يورو
|3 مليون يورو