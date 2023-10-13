ما هذا يا دون! رونالدو يعيد ذكريات الماضي الجميل مع البرتغال ضد سلوفاكيا

رونالدو يستعيد ذكريات الزمن الجميل مع البرتغال...

نجح المنتخب البرتغالي، في الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وشهدت المباراة مشاركة، كريستيانو رونالدو، بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، ونجح صاروخ ماديرا في قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوزًا ثمينًا في مشوار الوصول إلى نهائيات يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم رونالدو أمام سلوفاكيا؟

رونالدو يستعيد ذكريات الزمن الجميل مع البرتغال

"الذهب لا يصدأ أبدًا" هذه المقولة عند مشاهدتها يأتي في بالك بكل تأكيد، كريستيانو رونالدو الذي مهما تقدم به العمر زاد خبرة ويقدم مستويات مميزة.

بدأ رونالدو مباراة سلوفاكيا، وكان كعادته هو خاطف الأنظار في الملعب، بعد تكريمه بمناسبة وصوله للمباراة رقم 200 مع منتخب بلاده.

رونالدو احتفل بمشاركته رقم 200 مع منتخب "البحارة" على طريقته الخاصة، بتسجيله هدفين وقيادة منتخب بلاده للخروج بنقاط المباراة كاملة، ويواصل حصد النقاط في دور المجموعات.

رونالدو لم يشبع مهما وصل إلى نجاحات، وكان قريبًا من تسجيل الهدف الثالث والهاتريك له، بطريقة مقصية رائعة ولكنها مرت بسلام على مرمى الضيوف.