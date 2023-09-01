الدولي المغربي سيخرج بشكل نهائي..

بات برشلونة قاب قوسين أو أدنى من إتمام صفقة بيع المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس، بعد أن وضع بند قد يسهل تخلص النادي الكتالوني من الدوري المغربي بثمن بخس يريد الفريق الأندلسي شراء نجم أوساسونا السابق به.

وأكد الصحفي لويس روخو أن الاتفاقات تم الانتهاء منها بشأن انتقال الزلزولي إلى ريال بيتيس مقابل 10 ملايين يورو، قيمة بخسة قياسًا إلى حجم الموهبة التي يتمتع بها الزلزولي وإلى العروض التي رفضت بالفعل من أندية إنجليزية بشأنه.

لكن البند الذي يسهل إتمام الصفقة هو أن برشلونة سيضع -وفقًا لروخو- نسبة 50٪ من إعادة بيع الزلزولي لأي نادٍ من ريال بيتيس الذي سيملك عقد المغربي فور إتمام الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إنه يوم حزين بالنسبة لموهبتين في "لا ماسيا" هما أنسو فاتي وعبد الصمد الزلزولي، الأول أعير إلى برايتون، والثاني يبدو قريبًا للغاية من مغادرة النادي الذي تكون فيه.