ما هذا التعنت يا برشلونة؟ بيان صادم وشكوى رسمية من إشبيلية

النادي الكتالوني يصدر قرارات مثيرة للجدل تجاه أنصار إشبيلية

قدم نادي إشبيلية شكوى رسمية حيال نادي برشلونة بشأن الإجراء الذي اتخذه النادي الكتالوني لمنع بيع التذاكر لمشجعي إشبيلية، وكذلك منعهم من الوصول إلى الملعب، كما أرسل نفس الشكوى إلى رابطة الدوري الإسباني للنظر فيها.

وجاء في البيان الرسمي للنادي الأندلسي: "يود نادي إشبيلية الإعراب عن دهشته وعدم موافقته على التحذير الذي وجه للجماهير المهتمين بشراء تذاكر المباراة عبر القنوات الرسمية لنادي برشلونة والخاصة بالمباراة التي ستقام يوم الأحد على ملعب كامب نو".

وأضاف البيان: "يُحظر شراء التذاكر لمشجعي نادي إشبيلية، وسيمنع وصول المشجعين إلى الاستاد الذين يرتدون ملابس أو شعارات نادي إشبيلية".

وأردف: "لا يعتبر النادي الرسالة مناسبة أو متوافقة مع اللوائح، هذا يرفع حدة التوتر في هذه المباراة، ولا يمكن حرمان جماهيرنا من ارتداء القمصان والأوشحة الخاصة بالنادي".