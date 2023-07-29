ما موقف سافيتش؟ مفاجأة بشأن قوانين كأس الملك سلمان

هل يستطيع سافيتش المشاركة في المباريات القادمة للهلال؟

GOAL

غاب النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عن مباراة فريقه الهلال الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، والتي أقيمت أمام أهلي طرابلس الليبي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

وكان سافيتش قد حصل على 5 كروت صفراء في الدوري الإيطالي الموسم الماضي رفقة نادي لاتسيو، ليحصل على إيقاف لمدة مباراة، وبالتالي قام الهلال بإبعاده عن مواجهة أهلي طرابلس.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وكشف الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن بطولات الاتحاد العربي تترحل منها وإليها العقوبات، ويتم ذلك منذ وجود الأمير تركي بن خالد رئيسًا للاتحاد العربي.

وأضاف العجلان: "تم الربط مع FIFA لمنع تهاون بعض الفرق في عقوبات الاتحاد العربي، كونها تقتصر على بطولاته فقط قبل الربط مع الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ومن المتوقع أن يشارك سافيتش بشكل طبيعي مع الهلال خلال المباراة المقبلة، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والمقرر لها أمام السد القطري مساء غدٍ الأحد.

GOAL