ما موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2024-2025؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025..

تعد بطولة الدوري الفرنسي واحدة من البطولات الجماهيرية الكبرى على الصعيد الأوروبي، ويتنافس فيها العديد من العمالقة للحصول على اللقب إضافة إلى أندية أخرى تتنافس بين الحين والآخر.

نسخة 2023-2024 من الدوري الفرنسي شهدت تفوقًا كاسحًا لفريق باريس سان جيرمان الذي استفاد من الثورة الإسبانية التي قادها مدربه لويس إنريكي.

انتهى الموسم المثير، ولذلك عليك التعرف على موعد بداية الدوري الفرنسي 2024-2025، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وما هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية؟.

متى يبدأ الدوري الفرنسي 2024-2025؟

حددت رابطة الدوري الفرنسي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم الجمعة 16 أغسطس، بعد 5 أيام فقط من انتهاء أولمبياد باريس.

كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الفرنسي سيكون يوم السبت 10 مايو 2025.

البطولة البداية النهاية الدوري الفرنسي 2024-2025 الجمعة 16 أغسطس 2024 السبت 10 مايو 2025

ما هي الفرق الفرنسية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

4 مقاعد للكرة الفرنسية ستحضر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وقد تم الوقوف عليها جميعًا بالفعل.. وهي باريس سان جيرمان وموناكو وبريست وليل (سيحضر من الملحق التأهيلي).

ما هي الفرق الفرنسية المتأهلة للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025؟

تأهل كلًا من أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس، وهوفنهايم صاحب المركز السابع إلى بطولة الدوري الأوروبي.

بينما تأهل نيس وليون صاحبي المركزين الخامس والسادس إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

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ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية؟

شهد موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي هبوط فريقين إلى دوري الدرجة الثانية وهما لوريان وكليرمونت فوت بينما قد يرافقهم ميتز الذي ينافس على البطاقة الثالثة معه سانت إيتيان القادم من دوري الدرجة الثانية.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الفرنسي 2024-2025؟

حسم كل من أوكسير وأنجيه الصعود رسميًًا إلى الدوري الفرنسي 2024-2025