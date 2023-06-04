ما موعد السوبر السعودي 2024 والفرق المشاركة؟

كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي 2024، والتي تشهد مشاركة أربعة فرق للمرة الثانية في تاريخ البطولة.

بدأت الجماهير العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص تترقب النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر السعودي بثوبها الجديد، بعد إثارة النسخة الأولى من البطولة.

كأس السوبر السعودي 2024 ستقام بنظام يشبه نظام بطولة كأس السوبر الإسباني، وقد شهدت نسخة 2023 من المسابقة حماسًا كبيرًا في مبارياتها.

الاتحاد، تمكن من حسم لقب السوبر السعودي 2023 لصالحه، بعدما تغلب على الفيحاء في النهائي، بعد أن نجح "العميد" في عبور عقبة النصر في نصف النهائي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر في مطلع يونيو 2022 استحداث نظام جديد تمامًا للسوبر السعودي، وهو الأول من نوعه في الوطن العربي.

وبالتأكيد فإن النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر السعودي في ثوبها الجديد ستجذب الكثير من الأنظار مرة أخرى، تمامًا مثلما حدث في النسخة الأولى من البطولة.

وفي التقرير التالي، يأخذكم "جول GOAL" في جولة للتعرف على موعد السوبر السعودي 2024، والفرق المشاركة فيها.

ما هو موعد السوبر السعودي 2024؟

لم يتم الكشف رسميًا عن موعد بطولة كأس السوبر السعودي 2024، لكن من المتوقع أن تقام البطولة مع بداية عام 2024 كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أقيمت مباراة السوبر السعودي في شهر يناير، وربما تقام بطولة السوبر السعودي في يناير 2024، مثلما حدث مع النسخة الأولى.

ما هو نظام السوبر السعودي 2024؟

نسخة كأس السوبر السعودي 2024، ستشهد مشاركة أربعة فرق في البطولة، بنظام المباريات الإقصائية، أي مباراتي نصف نهائي ونهائي.

وذلك النظام يشبه تمامًا النظام الجديد لبطولة السوبر الإسباني، والذي بدأ منذ موسم 2019-20.

نظام البطولة يقوم على مشاركة بطل ووصيف الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب بطل ووصيف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما في حالة تواجد فريق في خانتين، أي بطل الدوري والكأس على سبيل المثال، يتم اختيار الفريق صاحب أفضل ترتيب في الدوري السعودي ولا يتواجد في البطولة، وهو الأمر الذي لن يحدث في نسخة 2024.

ما هي آلية تنظيم مباريات السوبر السعودي2024؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف عن آليتين لتوزيع مباريات السوبر السعودي في ثوبه الجديد.

الآلية الأولى تعتمد على عدم تكرار أي فريق من الفرق الأربعة، ففي هذه الحالة، ستجمع المباراة الأولى من نصف النهائي بين بطل الدوري ووصيف كأس الملك، والمباراة الثانية يلتقي بها بطل كأس الملك مع وصيف الدوري، وهو الأمر شبه المؤكد في نسخة 2024 من المسابقة.

أما الآلية الثانية فتعتمد على حالة تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الأربعة، فوقتها سيتم اللجوء لترتيب الدوري المحلي مع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة في السوبر، على أن يلتقي بنصف النهائي الفريق رقم 1 بالقرعة مع الفريق رقم 2 بالقرعة، والفريق رقم 3 بالقرعة مع الفريق رقم 4 بالقرعة.

ما هي الفرق المشاركة في السوبر السعودي 2024؟

حجز الاتحاد أول مقاعد الأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي 2024 بصفته حامل لقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، وسيرافقه النصر وصيف الدوري كصاحب المقعد الثاني في السوبر.

أما الهلال فقد حجز مقعده في البطولة بعد تحقيق لقب كأس الملك 2022-2023، وسيكمل الوحدة عقد الفرق المشاركة في كأس السوبر السعودي 2024 بعد احتلال المركز الثاني في كأس الملك.

الفريق سبب المشاركة الاتحاد بطل الدوري السعودي النصر وصيف الدوري السعودي الهلال بطل كأس خادم الحرمين الوحدة وصيف كأس خادم الحرمين

ما هو سجل الفائزين بكأس السوبر السعودي؟

يعد نادي الهلال هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس السوبر السعودي، بعد أن حصل على اللقب في ثلاث مناسبات، ويأتي خلفه النصر برصيد لقبين.