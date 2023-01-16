ما لم يشاهده حكم الفيديو في الكلاسيكو .. سيبايوس يجذب جافي من شعره!

مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة شهدت موقفًا صعبًا لم يعرض على الشاشات!

كشفت عدسات المصورين عن مشاجرة افتعلها داني سيبايوس لاعب ريال مدريد خلال مواجهة كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني مع بابلو جافي نجم برشلونة.

جاء هذا بحسب ما نشرت شبكة "موفيستار"، والتي أوضحت جذب سيبايوس لجافي من شعره، بكل وضوح أمام أعين الجميع لتبدأ مشاجرة صغيرة.

جافي قام بدفع لاعب ريال مدريد في صدره وتجمع مجموعة من نجوم الفريقين لحل الموقف قبل تدخل الحكم الذي أشار لاستئناف اللعب.

المثير للجدل هو عدم تدخل تقنية الفيديو في الموقف الذي مر بسلام في النهاية، لكنه أثار إستياء العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث لاقى سيبايوس نقدًا لاذعًا.

جدير بالذكر أن جافي كان نجم تتويج برشلونة بالسوبر الـ 14 في تاريخ النادي الكتالوني بتسجيله لهدف وصناعته لهدفين في الفوز بثلاثية على ريال مدريد.