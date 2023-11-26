"ما قاله تشافي غير لائق" .. رئيس رايو فاييكانو غاضب من مدرب برشلونة

تصريحات تشافي استفزت رئيس فاييكانو

عبر راؤول مارتن بريسا عن غضبه من تصريحات تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، مُشيرًا إلى أنه يعد الأفضل في تاريخ إسبانيا.

وقال رئيس فاييكانو عبر "دازن": "يبدو من غير اللائق بالنسبة لي، أن يطالب تشافي بالتسلل في هدف رايو، إنها تسديدة من مسافة 30 مترًا!".

وأضاف: "أجد من غير المعقول أن يتم احتساب الكرة تسلل، إنها محاولة لتضليل الحكم، إنه هدف رائع من أوناي لوبيز، وأنا مندهش من لاعبًا بموهبة تشافي وتاريخه يطلب بهذا الأمر".

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وخرج تشافي في تصريحات عقب المباراة، حيث قال: "تحدثت مع حكم الراية عن هدف رايو فاييكانو، حيث أكد لي أن هناك شك في التسلل، ولكن في النهاية تم احتساب الهدف، ونواجه مواقف صعبة، ولكن لا يجب أن نتوقف هنا".

وتعادل برشلونة أمام رايو فاييكانو بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليظل البلوجرانا في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.