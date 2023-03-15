"ما فعله محمد كنو مألوفًا .. لاعبو الهلال يحتاجون طبيبًا نفسيًا!"

"هذا المنظر يتكرر كل أسبوع!"

أثار رد فعل محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال غضب جماهير الهلال، بعد أن رفض مصافحة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، خلال مباراة الفتح الأخيرة بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق الهلال الفوز على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ليواجه الاتحاد في نهائي مبكر.

ونشر الإعلامي الرياضي علي هبه عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو لقطة كنو مع مدربه رامون دياز، أثناء رفض مصافحته.

وعلق هبه قائلًا: "لا جديد هذه بيئتهم، يحسسني الهلاليين أن محمد كنو عمل شيء خارج عن المألوف، وهذا المنظر يتكرر تقريبًا بشكل أسبوعي، أعتقد يحتاجون (طبيب نفسي) يُحسن التعامل مع هذا الانفلات".

وثار كنو غاضبًا بسبب تغييره في الدقيقة 62 من عمر مباراة الهلال أمام الفتح، والدفع بالمهاجم عبد الله الحمدان بدلًا منه، وكانت النتيجة تُشير إلى تقدم الزعيم بهدفين مقابل هدف.