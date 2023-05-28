ما فعله لا يُصدق! .. مرسول ينتقم من النصر باستخدام حمدالله

النصر خسر لقب الدوري لصالح الاتحاد

"طبق الانتقام يُقدم باردًا" .. هذا ما يُقال عند الحديث عن الثأر وكيفية أخذه بالشكل والتوقيت المناسب وبشكل هادئ دون تعجل، وهذا بالضبط ما فعله "مرسول" حين انتقم من النصر بعد خسارته دوري روشن السعودي.

النصر خسر رسميًا أمس لقب دوري روشن بعد فوز الاتحاد على الفيحاء 3-0 وتعادله مع الاتفاق بهدف نظيف، ولم يُفوت تطبيق "مرسول" لتوصيل تلك الفرصة دون السخرية من النادي العاصمي.

شركة الوسائط الرياضية كانت قد فسخت العقد المبرم مع "مرسول" لتسمية ملعب جامعة الملك سعود باسمه، وتعاقدت مع البنك الأول، ليتحول الاسم من مرسول بارك إلى الأول بارك، ويبدو أن ذلك أثار حفيظة المسؤولين عن التطبيق خاصة أنه تزامن مع ضم الأسطوري كريستيانو رونالدو.

حساب مرسول على تويتر نشر تغريدة عقب خسارة النصر للدوري دعا خلالها مستخدميه لاستخدام كود "سابو ليه" في معاملاتهم ضمن التطبيق، والطريف أن استخدام الكود لن يمنح العميل أي خصم!

"سابو ليه" هو هتاف شهير لجمهور الاتحاد، تحول إلى أهزوجة فيما بعد، خاص بالنجم عبد الرزاق حمدالله، وهو موجه لإدارة النصر بعد تخليها عن الهداف المغربي في نوفمبر 2021 وقبل أن ينضم في صفقة مجانية للعميد في يناير 2022.

التغريدة وجدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور السعودي، حيث عارضها تمامًا النصراويون وأشاروا إلى إمكانية امتناعهم عن التعامل مع مرسول مجددًا، فيما أبدى عشاق الاتحاد والهلال سعادتهم بها وسخريتهم من الفريق الأصفر.