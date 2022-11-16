"ما فعله رونالدو يشبه نطحة زيدان في 2006"

يا له من تشبيه

شبه الإنجليزي ثيو والكوت جناح آرسنال السابق مقابلة كريستيانو رونالدو المثيرة للجدل بضربة رأس زين الدين زيدان سيئة السمعة في نهائي كأس العالم 2006.

منذ مساء الأحد الماضي ونجم البرتغال رونالدو حديث الساعة بالعالم الرياضي بأكمله بعدما تم الكشف عن تسجيله للمقابلة المثيرة للجدل مع بيرس مورجان التي تحدث فيها عن ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

انتقد رونالدو نادي مانشستر يونايتد مستهدفًا مالكي يونايتد، عائلة جليزر، وزميله السابق واين روني ومدربه الحالي الهولندي إريك تن هاج، الذي اعترف بأنه لا يحترمه.

جناح آرسنال السابق الإنجليزي ثيو والكوت قال إن رونالدو ضيع إرثه بالكامل مع مانشستر يونايتد، ويجب عليه أن يعثر على نادٍ جديد لاستكمال الموسم.

فقال والكوت عبر TalkSports: " بالنسبة لي رونالدو من أهم لاعبي الجيل الحالي بجانب ميسي، لكن عليه أن يتحرك، أعتقد أنه من الواضح تخطيطه لفعل شيء ما. عار عليه ما فعله لأن ذلك ما ستتذكره الجماهير للأبد".

وأضاف: "عندما أفكر في الأمر أتذكر زين الدين زيدان وضربة الرأس التي تسببت بطرده في نهائي كأس العالم 2006، أعتقد أن هذا ما يحدث مع رونالدو الآن".

وأكمل والكوت حديثه قائلًا: "رونالدو نجح في أن يجعل نفسه حديث الساعة، وظهر قبل كأس العالم ليفعل ذلك، هذا ما ينجح في القيام به دومًا".

ولم تذع المقابلة التي أجراها رونالدو كاملةً بعد، لكن يبدو أن مستقبل نجم البرتغال في أولد ترافورد غير واضح تمامًا وعليه العديد من علامات الاستفهام.