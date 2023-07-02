ما عمر سون هيونج مين؟ وكيف صغر عامًا كاملًا؟

قرار غير متوقع جعل عمر سون هيونج مين أصغر بعام من عمره..

في خبر غريب، أصبح الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا أصغر بعام واحد من عمره المسجل في بلاده، بعد تعديل أحد القوانين في البلد الآسيوي.

القانون في كوريا الجنوبية كان يعتبر أن الأطفال حديثي الولادة يبلغون من العمر عامًا عند لحظة ولادتهم، مع مراعاة فترة الحمل التي تبلغ تسعة أشهر.

وبذلك تم اعتبار جميع الكوريين أكبر بعام في الأول من يناير من أي عام، بغض النظر عن الشهر الذي ولدوا فيه.

كيف تغير عمر سون؟

التغيير في أحد القوانين في كوريا الجنوبية إلى جعل طريقة احتساب العمر مرتبطًا بيوم الولادة كما يحدث في باقي دول العالم.

دخل قانون تم تمريره في ديسمبر الماضي، بعد حملة الرئيس المنتخب حديثًا يون سوك يول، حيز التنفيذ، مما يعني أن جميع لاعبي كرة القدم الكوريين أصبحوا أصغر سنًا بعام عندما يتعلق الأمر بالسجلات الوطنية.

هل تغير عمر سون حقًا؟

لكن ورغم ذلك، إلا أن الأمر ليس كذلك حقًا بالنسبة إلى سون هيونج مين عندما يتعلق الأمر بتواجده في أوروبا، حيث لا يزال مهاجم توتنهام يبلغ من العمر 30 عامًا، حيث ولد في 8 يوليو 1992، وهو التاريخ المحتسب به عمره.

لن يتأثر توتنهام أيضًا بالأمر، لأن النادي يحتاج فقط إلى تقديم تاريخ الميلاد، وليس عمرًا محددًا عن تسجيل اللاعب.

هل ينتقل سون إلى الدوري السعودي؟

النجم الكوري الجنوبي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، في ظل الثورة الهائلة التي تقوم بها أندية دوري روشن في سوق الانتقالات الصيفية.

نادي الاتحاد السعودي قدم عرضًا إلى توتنهام بقيمة 25 مليون يورو في محاولة لإقناعه بالتخلي عن خدمات سون، لكن النجم الكوري قرر الخروج للحديث عن العرض بنفسه.

الصحفي الكوري الجنوبي سيونجمو لي، نقل تصريحات سون لوسائل الإعلام المحلية، إذ قال: "لدي الكثير لأقوم به في الدوري الإنجليزي، المال لا يهمني حاليًا، ما يهمني هو سعادتي بممارسة كرة القدم واللعب في الدوري المفضل بالنسبة لي، أريد أن ألعب لفترة أطول مع توتنهام، وسأواصل الاستعداد للموسم الجديد عندما أعود له".

وليقطع الشك باليقين، قام سون بالاستعانة بمقولة قديمة لقائد منتخب كوريا الجنوبية السابق كي سونج يونج هو، وقتما قال: "قائد كوريا الجنوبية لن يذهب للدوري الصيني"، في إشارة إلى عدم تفكيره في اللعب في أي من الدوريات الآسيوية.