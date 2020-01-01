ما علاقة توخيل بتعيين فليك مدربًا لبايرن ميونخ؟

تقارير تكشف حقيقة الأمر..

ادّعت تقارير صحفية فرنسية أن توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قد مهّد الطريق لهانزي فليك ليصير مدربًا دائمًا لبايرن ميونخ.

النادي الألماني أعلن الأسبوع الماضي منح فليك عقدًا حتى 2022 بعد الأداء المبهر الذي ظهر البافاري معه بالفوز في 18 مباراة من 21 في مختلف المسابقات.

لكن التقارير تُشير إلى أن مساعد لوف لم يظفر بمنصبه سوى بسبب رفض توخيل أن يصبح مدربًا لبايرن ميونخ في الموسم المقبل بعد مفاوضات مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي البافاري.

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وبحسب التقارير أيضًا فإن إدارة بايرن عرضت على توخيل عقدًا لمدة 5 سنوات حتى يُدرب فريقهم بدءًا من الموسم المقبل، غير أن مدرب دورتموند الأسبق آثر خوض تجربة خارج الأراضي الألمانية.

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رفض توخيل تدريب بايرن لا يعني أنه سيستمر في تدريب البي آس جي طويلًا، فالتقارير أكدت أن هذا هو الموسم الأخير له في فرنسا وحاليًا يُفاضل ليوناردو، المدير الرياضي للنادي العاصمي، بين الخيارات الأخرى لتعويضه.

وكانت تقارير من الصحف الألمانية في يناير الماضي قد أشارت إلى عزم بايرن جلب توخيل في منصب المدير الفني على أن يعاونه فليك، غير أن الأخير ألمح في تصريحات له أنه رفض الفكرة ويُفضل أن يستمر في دور الرجل الأول.

الجدير بالذكر أن ماسميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة توخيل في باريس، فيما يتوقع أن يخوض الألماني مغامرة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ترك زملاء نيمار.