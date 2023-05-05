ما علاقة تركي آل الشيخ؟ .. بافيتمبي جوميس يكشف سر بكائه أمام أوراوا

النجم الفرنسي يكشف أسرارًا مثيرة عن تجربته مع الزعيم

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كشف بافيتمبي جوميس نجم الهلال السابق سر بكائه بعد إحرازه الهدف الثاني لفريقه في مرمى أوراوا ريد دياموندز خلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مشيرًا إلى أن وعده لتركي آل الشيخ كان جزءًا من ذلك.

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الزعيم السعودي كان قد فاز ذهابًا في النهائي على ضيفه الياباني بهدف نظيف وقد حسم موقعة الإياب لصالحه بهدفين دون رد ليُتوج باللقب بعد سنوات طويلة وخسارته النهائي مرتين عامي 2014 و2017.

مهاجم جلطة سراي الحالي بكى بحرقة بعد تسجيله الهدف الثاني، وقد تحدث عن تلك الدموع قائلًا لبرنامج "ملعب SBC" "كنت مع الهلال لعام ونصف قبل تلك المباراة ولم أفز معه بأي لقب، سلمان الفرج كان قد أخبرني أن هدفنا الأول هو آسيا".

أضاف "عملت ليلًا ونهارًا ولم أفكر سوى بالفوز بدوري أبطال آسيا، إن لم أفز باللقب كنت سأرحل عن الهلال لأني وعدت المسؤولين والرئيس فهد بن نافل وكذلك تركي آل الشيخ قبله والجمهور الأزرق بأننا سنفوز بآسيا".

أتم جوميس الذي لعب للهلال منذ صيف 2018 حتى يناير 2022 "بعد ضمان اللقب وارتياحي من هذا الضغط الهائل نزلت دموعي وكانت دموع الفرق اللاإرادية".

الهلال تُوج بلقب 2019 وألحقه كذلك بلقب 2021، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف للفوز بلقبه الثالث في آخر 4 سنوات.

Shahid