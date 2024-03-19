ما طرق شراء وحجز وأسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا؟

تعرف على طرق شراء وحجز وأسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا...

يستضيف المنتخب السعودي نظيره طاجكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آسيا على ملعب الأول بارك.

المنتخب السعودي انتصر على باكستان والأردن ليتصدر المجموعة السابعة، ويرغب في الاستمرار على نفس النسق لضمان الوصول المبكر للمونديال.

وشارك الأخضر السعودي في كأس العالم الماضية 2022 في قطر ونجح في التغلب على منتخب الأرجنتين قبل أن يودع من دور المجموعات.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا......

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا؟

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ما هي أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان من 10 ريال سعودي

التذكرة السعر الفئة الأولى 10 ريال الفئة الثانية 50 ريال الفئة الثالثة 100 ريال

ما موعد مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا هو يوم الخميس 21 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث في السعودية الملعب السعودية - طاجيكستان الخميس 21 مارس 2025

22:00 السعودية،23:00 الإمارات الكأس SSC الأول بارك

ما شروط الحصول على تذاكر مباراة المنتخب السعودي وطاجكستان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - آسيا؟

بشراء هذه التذكرة، فأنت توافق على جميع الشروط والأحكام والقيود التي قد يضعها المنظم قبل أو اثناء الفعالية: