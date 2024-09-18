ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025..

يستقبل الهلال نظيره الاتحاد في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الملز.

ويريد الهلال عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم الماضي.

لكنه يواجه الاتحاد المنتشي ببداية موسمه الرائعة تحت إمرة المدرب لوران بلان ويتصدر الآن الدوري بفارق الأهداف.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته أمام الأهلي على تطبيق "بلو" الخاص بمباريات الهلال..

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ما أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 من 30 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

خلف المرمى 30 ريالًا سعوديًا الواجهة 50 ريالًا سعوديًا أطراف الواجهة 60 ريالًا سعوديًا الفضية 175 ريالًا سعوديًا الذهبية 300 ريال سعودي

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2024؟

تقام مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 على ملعب الملز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.