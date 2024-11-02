ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025..

سيواجه الهلال بكوكبة من النجوم، نادي استقلال طهران الإيراني ضمن مباريات الجولة الرابعة من مجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

ويسعى الهلال لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على العين في الجولة الماضية.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين وخاصة الهلاليين في حضور المباراة وفيما يلي نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما طرق شراء تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

طرح نادي الهلال تذاكر مباراته ضد استقلال طهران على تطبيق"blustore".

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ما أسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

تبدأ اسعار تذاكر مباراه الهلال واستقلال طهران من 66 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..

فئة التذكرة السعر خلف المرمى 66 ريال أطراف الواجهة 120-155 ريال منتصف الواجهة 264 ريال البريميوم 379 ريال الفضية 1334 ريال الذهبية 1937 ريال

ما موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2025؟

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.