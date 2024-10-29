ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..

يستقبل النصر نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأوب بارك.

ويريد الهلال عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم الماضي.

لكنه يواجه النصر الذي سيعتبر تلك المباراة مباراة حياة أو موت لإنزال الهلال من عليائه ومواصلة طريقه كمنافس على اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.

ما طرق شراء تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراته أمام الأهلي على موقع "فيكتوري أرينا" الخاص بالفعاليات المقامة على الأول بارك..

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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 من 78 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي (الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة):-

خلف المرمى - الهلال K 78 ريالًا سعوديًا خلف المرمى - الهلال J 87 ريالًا سعوديًا الواجهة البانورامية - الهلال 122 ريالًا سعوديًا خلف المرمى - D 78 ريالًا سعوديًا خلف المرمى - C 87 ريالًا سعوديًا الواجهة F-H 174 ريالًا سعوديًا الواجهة برايم G 304 ريالات سعودية واجهة بانورامية B - E - I 122 ريالًا سعوديًا AL-AWWAL PRIME 4174 ريالًا سعوديًا PLATINUM LOUNGE 3913 ريالًا سعوديًا GALLERY LOUNGE 2783 ريالًا سعوديًا GALLERY LOUNGE + 3043 ريالًا سعوديًا MEMBERSHIP LOUNGE 6087 ريالًا سعوديًا TERRACE 17391 ريالًا سعوديًا SPORTS TERRACE 11304 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2024؟

تقام مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الهلال الجمعة 1 نوفمبر 2024

21:00 السعودية ، 20:00 مصر SSC الأول بارك

ما هي الشروط والأحكام الواجب توافرها لحضور مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2024؟