ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024...

نجح النصر في وضع أول قدم له في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 حينما انتصر في الذهاب على الفيحاء بهدف كريستيانو رونالدو.

ولن يكون اللقاء سهلًا على ملعب الأول بارك، إذ لا تزال الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات، كما أنّ الفائز سوف يلعب ضد المنتصر من لقاء ناساف والعين في ربع النهائي.

ولن يتخلى العالمي بسهولة عن حصد اللقب الأول له في دوري أبطال آسيا، خاصة في ظل امتلاكه لعدة نجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟



طرح نادي النصر تذاكر مباراته مع الفيحاء عبر موقع Victory Arena

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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتبدأ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر من 35 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت أسعارها حسب الفئات التالية:-

التذكرة السعر خلف المرمى السفلى 35 - 40 ريال سعودي خلف المرمى العلوي 40 - 45 ريال سعودي زاوية الواجهة 55 - 60 ريال سعودي أطراف الواجهة 85 - 95 ريال سعودي منتصف الواجهة 140 ريال سعودي سبورتس لاونج 550 ريال سعودي جاليري لاونج 715 ريال سعودي جاليري لاونج بلس 825 ريال سعودي بلاتنيوم لاونج 1350 ريال سعودي الأول برايم 1600 ريال سعودي لاونج العضوية 3000 ريال سعودي سبورتس تراس 5000 ريال سعودي تراس 10000 ريال سعودي Field Side 11500 ريال سعودي

ما موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.